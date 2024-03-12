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Скончалась старший преподаватель одной из кафедр юрфака ПГНИУ Елена Мякишева

Ушла из жизни старший преподаватель кафедры трудового и международного права ПГНИУ

12 марта 2024, 06:19
Фото: properm.ru; пресс-служба ПГНИУ

Скончалась старший преподаватель одной из кафедр юрфака ПГНИУ Елена Мякишева

Елена Мякишева посвятила вузу всю свою жизнь.
Сюжет
ПГНИУ

В воскресенье, 10 марта, после тяжелой болезни скончалась начальник отдела лицензирования и аккредитации учебно-методического управления, старший преподаватель кафедры трудового и международного права юридического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ) Елена Мякишева. Ей было 54 года.

В 1992 году Елена Мякишева окончила механико-математический факультет ПГНИУ по специальности «Прикладная математика». После этого стала одним из первых преподавателей информатики на факультете. В 2003 году получила юридическое образование, в 2018 году окончила магистратуру по направлению подготовки «Экономика».

Елена Анатольевна в 2013 году возглавила отдел лицензирования и аккредитации в составе учебно-методического управления. Под ее руководством вуз получил лицензии на десятки новых направлений подготовки и специальностей по всем уровням образования, прошел несколько процедур государственной аккредитации, а в прошлом году — аккредитационный мониторинг.

В 2016 году Мякишева была награждена Почетной грамотой министерства образования и науки Пермского края, до этого не раз получала Почетные грамоты ПГНИУ. В пресс-службе вуза сообщают, что женщина была общительным, отзывчивым, веселым и добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь.

Прощание с Еленой Мякишевой состоится сегодня, 12 марта, в 13:00 в храме Иоанна Богослова в Успенском женском монастыре (Плеханова, 39а). В 12:30 от главного корпуса ПГНИУ будет организован трансфер.

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#Общество#ПГНИУ#Пермь
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