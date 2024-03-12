Ушла из жизни старший преподаватель кафедры трудового и международного права ПГНИУ

Елена Анатольевна в 2013 году возглавила отдел лицензирования и аккредитации в составе учебно-методического управления. Под ее руководством вуз получил лицензии на десятки новых направлений подготовки и специальностей по всем уровням образования, прошел несколько процедур государственной аккредитации, а в прошлом году — аккредитационный мониторинг.