Ушла из жизни старший преподаватель кафедры трудового и международного права ПГНИУ

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В воскресенье, 10 марта, после тяжелой болезни скончалась начальник отдела лицензирования и аккредитации учебно-методического управления, старший преподаватель кафедры трудового и международного права юридического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ) Елена Мякишева. Ей было 54 года.
В 1992 году Елена Мякишева окончила механико-математический факультет ПГНИУ по специальности «Прикладная математика». После этого стала одним из первых преподавателей информатики на факультете. В 2003 году получила юридическое образование, в 2018 году окончила магистратуру по направлению подготовки «Экономика».
Елена Анатольевна в 2013 году возглавила отдел лицензирования и аккредитации в составе учебно-методического управления. Под ее руководством вуз получил лицензии на десятки новых направлений подготовки и специальностей по всем уровням образования, прошел несколько процедур государственной аккредитации, а в прошлом году — аккредитационный мониторинг.
В 2016 году Мякишева была награждена Почетной грамотой министерства образования и науки Пермского края, до этого не раз получала Почетные грамоты ПГНИУ. В пресс-службе вуза сообщают, что женщина была общительным, отзывчивым, веселым и добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь.
Прощание с Еленой Мякишевой состоится сегодня, 12 марта, в 13:00 в храме Иоанна Богослова в Успенском женском монастыре (Плеханова, 39а). В 12:30 от главного корпуса ПГНИУ будет организован трансфер.