В 2024 году в Перми сертификат на детский отдых дадут только по справке о нуждаемости

В Минсоце Пермского края пообещали предоставить эту информацию позже. Также в ведомстве заверили, что категории получателей государственной поддержки не изменились. Это семьи со среднедушевым доходом не выше двух и трех прожиточных минимумов (в 2024 году — это 42 651 рубль) на каждого члена семьи в месяц, это дети, находящиеся в социально опасном положении и дети-инвалиды. Сохраняется отдельный порядок расчета доходов для семей, где один из родителей является участником СВО. Доходы такого члена семьи не учитываются, но в составе семьи он считается.