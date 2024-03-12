В 2024 году в Перми сертификат на детский отдых дадут только по справке о нуждаемости

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В родительских чатах появилась информация о новых правилах получения сертификата на детский отдых. Это ежегодная и очень востребованная со стороны родителей поддержка региона семьям с детьми. Теперь она будет доступна только со справкой о нуждаемости.
Путевки в детские оздоровительные лагеря в среднем на сегодняшний день стоят в пределах 50 тыс. рублей. Эти суммы посильны не всем семьям, особенно тяжелом тем, у кого несколько детей едут в лагеря.
Сертификат на покупку путевки компенсировал от 30 до 100% стоимости путевки (но не 50 тыс. рублей, реальной стоимости, а стоимости номинальной, определенной на краевом уровне, примерно 25 тыс. рублей). Таким образом, определенным категориям семей (например, находящимся в социально опасном положении) оплачивали 25 тыс. рублей, а большинству семей (с доходом не более двух прожиточных минимумов) оплачивали 30%, то есть 7,5 тыс. рублей. Но это уже хоть как-то снижало нагрузку на семьи. Пакет документов был не очень сложный, главное — справки о доходах мамы и папы.
Что изменилось в 2024 году? Потребовалась справка о нуждаемости. То есть родителям нужно идти в МФЦ (записывайтесь, там очереди — Properm.ru) с пакетом документов:
МФЦ должно выдать справку о признании семьи нуждающейся в получении мер социальной поддержки и/или государственной поддержки на отдых и оздоровление детей. Такая справка выдается Центром социальных выплат и компенсаций Пермского края. Специалисты Центра самостоятельно с помощью межведомственных запросов получат необходимую информацию, рассчитают уровень дохода семьи. В случае, если семья будет признана нуждающейся в получении мер поддержки, она сможет обратиться за сертификатом или компенсацией в органы местного самоуправления по месту жительства ребенка.
В какие сроки это будет сделано, неизвестно. Меж тем путевки выкупать надо уже сейчас. Каковы критерии, по которым семьи будут признаны нуждающимися, непонятно.
В Минсоце Пермского края пообещали предоставить эту информацию позже. Также в ведомстве заверили, что категории получателей государственной поддержки не изменились. Это семьи со среднедушевым доходом не выше двух и трех прожиточных минимумов (в 2024 году — это 42 651 рубль) на каждого члена семьи в месяц, это дети, находящиеся в социально опасном положении и дети-инвалиды. Сохраняется отдельный порядок расчета доходов для семей, где один из родителей является участником СВО. Доходы такого члена семьи не учитываются, но в составе семьи он считается.
Заявления на признание семей нуждающимися в получении государственной поддержки уже принимаются. Срок действия справки 1 год. Заявления на предоставление государственной поддержки на отдых и оздоровление детей будут приниматься с середины марта.
Также в Министерстве труда социального развития работает телефон горячей линии — 8-902-47-222-14. Можно позвонить или задать вопрос в мессенджере, на который будут даны подробные разъяснения. Звонок бесплатный.
В этом году на поддержку семьям, которые организуют отдых для своих детей, предусмотрено в бюджете региона 750 млн рублей. Увеличение средств по сравнению с прошлым годом составило 70 млн рублей. Планируются оказать государственную поддержку 80 тысячам детей.