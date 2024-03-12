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В Александровске горит двухэтажное здание с «Пятерочкой» и «Fix Price»

В Александровске горит двухэтажное здание с «Пятерочкой» и «Fix Price»

12 марта 2024, 06:59
Фото: ЧП ДТП Пермь
Информация о пострадавших уточняется.

Сегодня, 12 марта, в Александровске произошло возгорание двухэтажного здания. К месту инцидента прибыли 8 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава. Об этом сообщает МЧС Пермского края.

Судя по кадрам, в здании размещались филиалы «Пятерочки» и Fix Price». Второй этаж и крыша охвачены огнем на 880 кв. м. Из горящего магазина самостоятельно удалось выйти 9 человек. Информации по пострадавшим пока нет.

Корреспондент Properm.ru направил запрос в Минздрав Прикамья и МЧС.

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