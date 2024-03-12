В Александровске горит двухэтажное здание с «Пятерочкой» и «Fix Price»

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
Сегодня, 12 марта, в Александровске произошло возгорание двухэтажного здания. К месту инцидента прибыли 8 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава. Об этом сообщает МЧС Пермского края.
Судя по кадрам, в здании размещались филиалы «Пятерочки» и Fix Price». Второй этаж и крыша охвачены огнем на 880 кв. м. Из горящего магазина самостоятельно удалось выйти 9 человек. Информации по пострадавшим пока нет.
Корреспондент Properm.ru направил запрос в Минздрав Прикамья и МЧС.