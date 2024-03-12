В Березниках мужчина на протяжение года воровал в подъездах сетевое оборудование

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Березниковский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, который весь год воровал сетевое оборудование в подъездах. Подробности сообщает прокуратура региона.
В течение 2023 года 35-летний ранее судимый мужчина проникал в чердачные помещения многоквартирных жилых домов в Березниках, где срезал сетевое оборудование: специальные кабели и провода. Похищенное злоумышленник сдавал в пункты приема металлов.
Ущерб, причиненный крупным пермским интернет-провайдерам, составил свыше 90 тыс. рублей.
Суд признал беренизниковца виновным по уголовному делу по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище) и приговорил к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал в полном объеме материальный вред.