В Березниках мужчина на протяжение года воровал в подъездах сетевое оборудование

Суд признал беренизниковца виновным по уголовному делу по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище) и приговорил к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал в полном объеме материальный вред.