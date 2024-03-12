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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Березниках мужчина на протяжение года воровал в подъездах сетевое оборудование

В Березниках мужчина на протяжение года воровал в подъездах сетевое оборудование

12 марта 2024, 14:04
Фото: 1MI
Суд отправил мужчину в колонию надолго.

Березниковский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, который весь год воровал сетевое оборудование в подъездах. Подробности сообщает прокуратура региона.

В течение 2023 года 35-летний ранее судимый мужчина проникал в чердачные помещения многоквартирных жилых домов в Березниках, где срезал сетевое оборудование: специальные кабели и провода. Похищенное злоумышленник сдавал в пункты приема металлов.

Ущерб, причиненный крупным пермским интернет-провайдерам, составил свыше 90 тыс. рублей.

Суд признал беренизниковца виновным по уголовному делу по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище) и приговорил к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал в полном объеме материальный вред.

#Происшествия#Общество#Суд#Криминал#Березники#Прокуратура#Уголовное дело#Полиция
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