В Горнозаводском округе некуда расселять жильцов аварийных домов

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Прокуратура Горнозаводского района провела проверку деятельности администрации городского округа в части соблюдения жилищных прав граждан при предоставлении жилых помещений маневренного фонда. Оказалось, что маневренный фонд в округе невелик и нуждается в ремонте, сообщают в прокуратуре.
Всего на территории муниципалитета имеется 60 жилых помещений, расположенных в Горнозаводске, р. п. Теплая Гора, ст. Вижай, р. п. Промысла, р. п. Средняя Усьва. Третья часть помещений нуждается в ремонте.
С учетом значительного количества домов в муниципалитете, признанных аварийными и подлежащими сносу, в которых до сих пор проживают граждане, прокурор обратился в суд о возложении обязанности на муниципалитет увеличить количество помещений маневренного фонда, а также провести их текущий ремонт.
Чусовской городской суд (постоянное судебное присутствие в Горнозаводске) удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме. Законность решения, вынесенного судом первой инстанции, подтвердил Пермский краевой суд.
Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.