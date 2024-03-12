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В Горнозаводском округе некуда расселять жильцов аварийных домов

В Горнозаводском округе некуда расселять жильцов аварийных домов

12 марта 2024, 05:05
Фото: 1MI
Маневренный фонд муниципалитета невелик и в значительной мере нуждается в ремонте.

Прокуратура Горнозаводского района провела проверку деятельности администрации городского округа в части соблюдения жилищных прав граждан при предоставлении жилых помещений маневренного фонда. Оказалось, что маневренный фонд в округе невелик и нуждается в ремонте, сообщают в прокуратуре.

Всего на территории муниципалитета имеется 60 жилых помещений, расположенных в Горнозаводске, р. п. Теплая Гора, ст. Вижай, р. п. Промысла, р. п. Средняя Усьва. Третья часть помещений нуждается в ремонте.

С учетом значительного количества домов в муниципалитете, признанных аварийными и подлежащими сносу, в которых до сих пор проживают граждане, прокурор обратился в суд о возложении обязанности на муниципалитет увеличить количество помещений маневренного фонда, а также провести их текущий ремонт.

Чусовской городской суд (постоянное судебное присутствие в Горнозаводске) удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме. Законность решения, вынесенного судом первой инстанции, подтвердил Пермский краевой суд.

Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.

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#Аварийное жилье#Суд#Экономика#Аварийный дом#Прокуратура#Расселение
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