В Горнозаводском округе некуда расселять жильцов аварийных домов

С учетом значительного количества домов в муниципалитете, признанных аварийными и подлежащими сносу, в которых до сих пор проживают граждане, прокурор обратился в суд о возложении обязанности на муниципалитет увеличить количество помещений маневренного фонда, а также провести их текущий ремонт.