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В Госдуме прокомментировали приказ главы Минобороны о новой мобилизации в России

В Госдуме прокомментировали приказ главы Минобороны о новой мобилизации в России

12 марта 2024, 06:33
Фото: properm.ru
Приказ Сергея Шойгу, появившийся в соцсетях, называют подделкой.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал приказ главы Минобороны Сергея Шойгу о новой мобилизации в РФ «полнейшим бредом». По его словам, никакой мобилизации не планируется. Документ был сфабрикован оппонентами России.

В соцсетях появился приказ о дополнительном призыве на службу по мобилизации. Якобы военкоматы должна набрать еще 300 тыс. человек с 25 марта по 1 июня 2024 года.

Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 1 ноября 2022 года — для участия в СВО призвали 300 тыс. человек. Позже президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что новой мобилизации не планируется. Те мужчины, которые находятся на СВО по мобилизации, будут на спецоперации до ее окончания.

Фото: соцсети
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#Общество#Военная операция на Украине#Частичная мобилизация#Мобилизация
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