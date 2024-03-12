В Госдуме прокомментировали приказ главы Минобороны о новой мобилизации в России

Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 1 ноября 2022 года — для участия в СВО призвали 300 тыс. человек. Позже президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что новой мобилизации не планируется. Те мужчины, которые находятся на СВО по мобилизации, будут на спецоперации до ее окончания.