В Краснокамске завтра проститься с погибшим на СВО ветераном Чеченской кампании

Александр Прокофьев родился в январе 1978 года в Магнитогорске. С 16 лет жил в Краснокамске. Здесь окончил 78 училище по специальности «водитель» и был призван на срочную службу в Вооруженные Силы РФ. Во время прохождения срочной службы участвовал в первой Чеченской компании. Имел статус ветерана боевых действий. Погиб при выполнении боевого задания под Новомихайловкой на Южно-Донецком направлении.