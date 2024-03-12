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В Краснокамске завтра проститься с погибшим на СВО ветераном Чеченской кампании

В Краснокамске завтра проститься с погибшим на СВО ветераном Чеченской кампании

12 марта 2024, 16:55
Фото: ВКонтакте/Краснокамский округ 4+
Александр Прокофьев посмертно представлен к государственной награде

В ходе специальной военной операции погиб краснокамец, младший сержант Александр Прокофьев. О гибели земляка и прощании с военнослужащим сообщает паблик администрации Краснокамского городского округа.

Погибший был мобилизован для участия в специальной военной операции, служил в должности командира отделения.

Александр Прокофьев родился в январе 1978 года в Магнитогорске. С 16 лет жил в Краснокамске. Здесь окончил 78 училище по специальности «водитель» и был призван на срочную службу в Вооруженные Силы РФ. Во время прохождения срочной службы участвовал в первой Чеченской компании. Имел статус ветерана боевых действий. Погиб при выполнении боевого задания под Новомихайловкой на Южно-Донецком направлении.

За проявленный героизм Александр Прокофьев представлен к государственной награде посмертно.

Прощание с погибшим состоится 13 марта в 11:00 в ДК Гознака, далее пройдет отпевание в Храме во имя св. вмч. Екатерины.

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#Военная операция на Украине#Краснокамск#Погиб#Сво
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