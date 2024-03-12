В Кузбассе поймали иностранцев с наркотиками для местных жителей

Полиция задержала двух иностранных граждан в Ленинске-Кузнецком. У одного из них нашли 20 пакетов с наркотиками. Специалисты провели исследование и выяснили, что это был метадон весом более 2,5 грамма и героин около 4 граммов. В квартире, снятой на время преступной деятельности, полицейские обнаружили оборудование, которое использовалось для расфасовки запрещенных веществ, пишет sibdepo.ru.