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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 08:20

В Кузбассе поймали иностранцев с наркотиками для местных жителей

12 марта 2024, 07:49
В Кемеровской области задержаны иностранцы с опасным грузом для местных жителей. Сотрудники полиции положили конец их незаконной деятельности, а теперь предъявят им обвинения, за которые могут получить до 20 лет лишения свободы.

Полиция задержала двух иностранных граждан в Ленинске-Кузнецком. У одного из них нашли 20 пакетов с наркотиками. Специалисты провели исследование и выяснили, что это был метадон весом более 2,5 грамма и героин около 4 граммов. В квартире, снятой на время преступной деятельности, полицейские обнаружили оборудование, которое использовалось для расфасовки запрещенных веществ, пишет sibdepo.ru.

По данным полиции, подозреваемые планировали продавать наркотики в городе с помощью бесконтактного способа передачи. Против них возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, включая незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

Кроме этого, выяснилось, что один из задержанных также нарушил миграционное законодательство. Возбуждено дело против местного жителя, который сдавал им квартиру. Ему грозит штраф в 5 тысяч рублей.

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