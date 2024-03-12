В Кузбассе закрыты опасные переправы: список адресов

В Кузбассе объявили о закрытии опасных мест для переправы. Сообщение об этом поступило от регионального МЧС. В частности, в Междуреченске была запрещена официальная пешая переправа через реку Уса в районе Дома спорта.