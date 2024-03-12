В Кузбассе закрыты опасные переправы: список адресов

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Информация о закрытии подобных маршрутов уже давно размещена на специальных знаках. Там указаны адреса официальных и безопасных переправ, которыми можно пользоваться, пишет sibdepo.ru.
При этом гражданам запрещается прокладывать свои собственные маршруты или использовать необозначенные переправы.
Также на них нельзя проводить рыбалку или использовать их для автомобильного движения, включая автобусы с пассажирами.
Если вы планируете использовать ледовую дорогу, необходимо убедиться в ее надежности и способности выдержать ваш автомобиль. Для этого существуют специальные информационные знаки, на которых указана допустимая нагрузка на ледовую переправу.