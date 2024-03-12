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В Кузбассе закрыты опасные переправы: список адресов

12 марта 2024, 07:46
В Кузбассе объявили о закрытии опасных мест для переправы. Сообщение об этом поступило от регионального МЧС. В частности, в Междуреченске была запрещена официальная пешая переправа через реку Уса в районе Дома спорта.

Информация о закрытии подобных маршрутов уже давно размещена на специальных знаках. Там указаны адреса официальных и безопасных переправ, которыми можно пользоваться, пишет sibdepo.ru.

При этом гражданам запрещается прокладывать свои собственные маршруты или использовать необозначенные переправы.

Также на них нельзя проводить рыбалку или использовать их для автомобильного движения, включая автобусы с пассажирами.

Если вы планируете использовать ледовую дорогу, необходимо убедиться в ее надежности и способности выдержать ваш автомобиль. Для этого существуют специальные информационные знаки, на которых указана допустимая нагрузка на ледовую переправу.

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