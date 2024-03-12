В Кузбассе женщина накопила миллионный долг по алиментам на двух своих детей

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
В Кемеровской области местная жительница наказана за нерегулярную уплату алиментов на содержание двоих своих детей. В результате женщина накопила долг на сумму более 1 млн рублей, пишет VSE42.Ru со ссылкой на ГУФССП России по Кузбассу.
Суд привлек женщину к административной ответственности и назначил наказание в виде 50 часов обязательных работ. Однако должница продолжила уклоняться и от исполнения решения суда. Приставы не раз предупреждали женщину об ответственности за это. Известно, что кемеровчанка не предоставила и уважительную причину, по которой не может отбывать наказание.
В итоге в отношении злоумышленницы составили протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Ей назначили сутки административного ареста, а также обязали отбыть обязательные работы и начать выплачивать алименты, иначе ответственность станет уголовной.