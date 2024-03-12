В Кузбассе женщина накопила миллионный долг по алиментам на двух своих детей

Суд привлек женщину к административной ответственности и назначил наказание в виде 50 часов обязательных работ. Однако должница продолжила уклоняться и от исполнения решения суда. Приставы не раз предупреждали женщину об ответственности за это. Известно, что кемеровчанка не предоставила и уважительную причину, по которой не может отбывать наказание.