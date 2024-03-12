В Лысьве сожители сняли квартиру, вывезли и продали из нее все ценности

В конце 2021 года в дежурную часть отдела полиции Лысьвы поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что мужчина и женщина похитили имущество из ее квартиры, которую она сдала им по объявлению в газете. Местонахождение жильцов ей не известно, и они перестали выходить на связь.