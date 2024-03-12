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Updated Сегодня, 05:46

В Лысьве сожители сняли квартиру, вывезли и продали из нее все ценности

В Лысьве сожители сняли квартиру, вывезли и продали из нее все ценности

12 марта 2024, 05:44
Фото: 1MI
Продали холодильник, стиральную машину, газовую плиту и даже ванну.

Закончено предварительное расследование в отношении 49-летней жительницы Лысьвы и 39-летнего ранее неоднократно судимого кунгуряка, которых обвиняют в краже из съемной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В конце 2021 года в дежурную часть отдела полиции Лысьвы поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что мужчина и женщина похитили имущество из ее квартиры, которую она сдала им по объявлению в газете. Местонахождение жильцов ей не известно, и они перестали выходить на связь.

В ходе осмотра квартиры в многоэтажном доме в центральной части Лысьвы было установлено, что похищены газовая плита, холодильник, пылесос, стиральная машина и чугунная ванна. Общий ущерб составил свыше 20 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установили местонахождение похитителей. Мужчина находился в местах лишения свободы за ранее совершенное преступление. Женщина находилась в больнице и в связи состоянием здоровья не могла принимать участие в следственных мероприятиях.

Обвиняемые весной 2021 года заселились в съемную квартиру и на протяжении нескольких месяцев исправно вносили оплату по договоренности за жилье. Через некоторое время они вызвали грузовик, погрузили часть имущества и сдали его в местный комиссионный магазин, а остальное отвезли в пункт приема металла.

Фигуранты вину в содеянном признали и раскаялись, причиненный ущерб возместили частично.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Общество#Кража#Лысьва#Уголовное дело
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