В Перми отменили концерт инди-рок-группы «Комсомольск»

В середине февраля в Telegram-канале «Прикамские витязи» появился пост с критикой участниц группы «Комсомольск». «На заукраинское и либеральное мнение этих певичек решительно плевать, очень быстро предадим их забвению, хотя я уверен, что вы и так эту группу не знаете. А вот на концертные площадки (которые пускают на сцену либеральное дерьмо и прочих) мы становимся всё злее и очень бы не хотелось, чтобы наша злость вышла за рамки интернета, просто провоцируют своей наглостью, гады», — сказано в посте.