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В Перми отменили концерт инди-рок-группы «Комсомольск» 14 марта

В Перми отменили концерт инди-рок-группы «Комсомольск»

12 марта 2024, 07:39
Фото: официальное сообщество группы «ВКонтакте»

В Перми отменили концерт инди-рок-группы «Комсомольск» 14 марта

Выступления отменены еще в двух городах.

В Перми не состоится концерт инди-рок-группы «Комсомольск». Он должен был пройти в частной филармонии «Триумф» в этот четверг, 14 марта. Причиной отмены называются логистические сложности. При этом указано, что выступление состоится в октябре. Однако после перехода на сайт «Триумфа» появляется сообщение, что билетов в продаже нет. «Все приобретенные ранее билеты останутся действительными и в октябре», — говорится в сообщении организаторов.

Фото: triumphmusic.ru

В своем весеннем туре музыканты должны были выступить в Москве, Екатеринбурге, Перми, Самаре, Уфе и Санкт-Петербурге. Концерт в столице состоялся, однако в Перми, Екатеринбурге и Уфе выступления перенесены.

В середине февраля в Telegram-канале «Прикамские витязи» появился пост с критикой участниц группы «Комсомольск». «На заукраинское и либеральное мнение этих певичек решительно плевать, очень быстро предадим их забвению, хотя я уверен, что вы и так эту группу не знаете. А вот на концертные площадки (которые пускают на сцену либеральное дерьмо и прочих) мы становимся всё злее и очень бы не хотелось, чтобы наша злость вышла за рамки интернета, просто провоцируют своей наглостью, гады», — сказано в посте.

В начале февраля в СМИ начала распространяться информация о некоем неофициальном списке запрещенных групп и артистов. Они якобы были включены в перечень за осуждение проведения СВО на Украине или критику российских властей. В перечень попала и группа «Комсомольск». 28 февраля музыканты группы опубликовали «ВКонтакте» пост, в котором рассказали о своей поездке в Мелитополь Запорожской области. Девушки рассказали, что спели в центре социально-психологической реабилитации, а затем выступили в Доме молодежи.

«Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями. И помогать людям всем, чем можем, а конкретно в нашем случае — песней», — сказано в сообщении «Комсомольска».

#Общество#Пермь#Концерт#Музыка
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