В Перми планируется установить 1400 видеокамер с распознаванием лиц

Камеры видеонаблюдения будут установлены на фасадах в центре города, у мемориальных комплексов, в подземных переходах, на мостах и в скверах. Ранее сообщалось, что техническими процессами подключения занимается «Ростелеком». Установленное ПО сможет распознавать лица и выявлять людей, находящихся в розыске.