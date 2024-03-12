В Перми планируется установить 1400 видеокамер с распознаванием лиц

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В течение двух лет в Перми установят 1400 видеокамер с распознаванием лиц. Об этом сообщает издание 59.RU со ссылкой на пресс-службу Министерства территориального развития Пермского края.
Подключат новые камеры к региональной системе «Безопасный город», созданной в прошлом году, для этого в 2024 году планируется выделить 108 млн рублей, а в 2025 — 148 млн рублей.
Камеры видеонаблюдения будут установлены на фасадах в центре города, у мемориальных комплексов, в подземных переходах, на мостах и в скверах. Ранее сообщалось, что техническими процессами подключения занимается «Ростелеком». Установленное ПО сможет распознавать лица и выявлять людей, находящихся в розыске.
Кроме того, будут анализироваться скопления людей, бегущие люди, различные хаотичные движения в зонах наблюдения, производиться выявление исчезнувших предметов. Доступ к данным получат правоохранительные органы, МЧС и местные администрации.