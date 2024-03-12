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В Перми планируется установить 1400 видеокамер с распознаванием лиц

В Перми планируется установить 1400 видеокамер с распознаванием лиц

12 марта 2024, 13:10
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Для этого в 2024 году планируется выделить 108 млн рублей из краевого бюджета.

В течение двух лет в Перми установят 1400 видеокамер с распознаванием лиц. Об этом сообщает издание 59.RU со ссылкой на пресс-службу Министерства территориального развития Пермского края.

Подключат новые камеры к региональной системе «Безопасный город», созданной в прошлом году, для этого в 2024 году планируется выделить 108 млн рублей, а в 2025 — 148 млн рублей.

Камеры видеонаблюдения будут установлены на фасадах в центре города, у мемориальных комплексов, в подземных переходах, на мостах и в скверах. Ранее сообщалось, что техническими процессами подключения занимается «Ростелеком». Установленное ПО сможет распознавать лица и выявлять людей, находящихся в розыске.

Кроме того, будут анализироваться скопления людей, бегущие люди, различные хаотичные движения в зонах наблюдения, производиться выявление исчезнувших предметов. Доступ к данным получат правоохранительные органы, МЧС и местные администрации.

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#Пермь#Бюджет#Безопасность#Подземные переходы#Мосты#Видеокамеры#Скверы#Распознавание лиц#Городская система#Фасады домов#Мемориальные комплексы#Интерактивная карта
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