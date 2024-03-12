В пермском Доме писателей открылась экспозиция «Квартира Мастера»

С этим зданием связаны имена Виктора Астафьева, Льва Давыдычева, Льва Кузьмина, Алексея Решетова, Владимира Воробьева и других классиков западноуральской литературы, которые работали здесь, издавались и встречались с читателями. Пространство «Квартира Мастера» заняло цокольные помещения «Дома писателя», оно оформлено в духе середины XX века и в нём можно встретить предметы интерьера и быта пермского литератора. Мастер (хозяин квартиры в полуподвале «Дома Писателя») — это некий собирательный образ пермского литератора и, конечно, это отсылка к булгаковскому герою.