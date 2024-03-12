В пермском Доме писателей открылась экспозиция «Квартира Мастера»

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
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Updated Сегодня, 13:12
В понедельник, 11 марта в пермском Доме писателей на Сибирской, 30, начала работать экспозиция «Квартира Мастера». Пространство посвящено пермским литераторам, работавшим в этих стенах в разные годы прошлого века, сообщает МАУК «ПермьКонцерт».
С этим зданием связаны имена Виктора Астафьева, Льва Давыдычева, Льва Кузьмина, Алексея Решетова, Владимира Воробьева и других классиков западноуральской литературы, которые работали здесь, издавались и встречались с читателями. Пространство «Квартира Мастера» заняло цокольные помещения «Дома писателя», оно оформлено в духе середины XX века и в нём можно встретить предметы интерьера и быта пермского литератора. Мастер (хозяин квартиры в полуподвале «Дома Писателя») — это некий собирательный образ пермского литератора и, конечно, это отсылка к булгаковскому герою.
В ближайшее время выставку дополнят рукописями Льва Давыдычева, личными вещами писателей, а экскурсии будут дополняться встречами с современными литераторами, композиторами и деятелями культуры.
Начала работать «Народная библиотека Дома писателя». Книги для народной библиотеки помогали собирать пермяки, которые приносили в «Дом писателя» редкие экземпляры журналов и книги из личного архива с автографами авторов. Часть выставочных материалов была предоставлена современными пермскими литераторами из архива пермского отделения «Союза писателей России», в том числе рукописи, книги, изданные при жизни авторов, письма и другие материалы.
В первые дни работы, экспозиция будет доступна для посещения всем зрителям пространства «Дом писателя» по билетам на события фестиваля «Вокруг да около», который сейчас проходит здесь, а открываться за час до мероприятия. В дальнейшем посещение выставочного пространства «Дома писателей» будет организовано для индивидуальных и групповых экскурсий по специальному графику.