В пермском подъезде заживо сгорел 55-летний мужчина

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Юрша, 25, между 9 и 10 этажами лестничной клетки. К месту возгорания прибыли пять единиц пожарной техники и 20 человек личного состава. Предварительная площадь пожара составила 0,5 кв. м. Выяснилось, что в подъезде горели картонные коробки.