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Published Сегодня, 06:33

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В Мотовилихинском районе Перми заживо сгорел 55-летний мужчина в подъезде

В пермском подъезде заживо сгорел 55-летний мужчина

12 марта 2024, 06:33
Фото: 1MI

В Мотовилихинском районе Перми заживо сгорел 55-летний мужчина в подъезде

По факту инцидента проводится проверка. Причина возгорания не установлена.

Вчера, 11 марта, в Мотовилихинском районе Перми заживо сгорел 55-летний мужчина. сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 17:11. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Пермского края.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Юрша, 25, между 9 и 10 этажами лестничной клетки. К месту возгорания прибыли пять единиц пожарной техники и 20 человек личного состава. Предварительная площадь пожара составила 0,5 кв. м. Выяснилось, что в подъезде горели картонные коробки.

Пожар удалось ликвидировать в 17:18. На данный момент сотрудниками МЧС проводится проверка, выясняются обстоятельства и причина возгорания. По данным Минздрава Прикамья, мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи.

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#Пермь#Пожар#Мчс#Скорая помощь#Минздрав#Почта#Мотовилихинский район#Подъезд#Юрша#Лестничная клетка#Картонные коробки#Ликвидация пожара
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