В пермском подъезде заживо сгорел 55-летний мужчина

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Вчера, 11 марта, в Мотовилихинском районе Перми заживо сгорел 55-летний мужчина. сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 17:11. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Пермского края.
По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Юрша, 25, между 9 и 10 этажами лестничной клетки. К месту возгорания прибыли пять единиц пожарной техники и 20 человек личного состава. Предварительная площадь пожара составила 0,5 кв. м. Выяснилось, что в подъезде горели картонные коробки.
Пожар удалось ликвидировать в 17:18. На данный момент сотрудниками МЧС проводится проверка, выясняются обстоятельства и причина возгорания. По данным Минздрава Прикамья, мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи.