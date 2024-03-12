В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если не пришел товар из интернет-магазина

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Специалисты рассказали пермякам, что делать, если после оплаты заказа в интернет-магазине товар так и не пришел. Как только заказ был оплачен, а на электронную почту пришел чек, договор купли-продажи считается заключенным, и продавец обязан его исполнить. Эта норма зафиксирована в ст. 493 Гражданского кодекса РФ.
Как пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, продавец не имеет права расторгать договор или не исполнять его по причинам, связанным с колебанием курса валют или задержки поставки. Однако если вы попали в такую ситуацию, то направьте продавцу претензию. Добиться отправки товара или возврата денег можно через суд.
В тексте претензии ссылайтесь на ст. 23. 1 Закона «О защите прав потребителей». В ней указано, что продавец обязан передать покупателю товар в порядке и сроки, установленные в договоре. Если товар оплачен, но продавец не занимается его отгрузкой или доставкой, то вы имеете право потребовать уплаты вам за каждый день просрочки неустойки в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты товара.
По закону, вы имеете право потребовать отправки оплаченного товара в установленный вами новый срок или вернуть перечисленные за него деньги. Также можно потребовать полного возмещения убытков, причиненных из-за поздней доставки товара или отказа от его отправки. Если вы не знаете, как оформить претензию в адрес продавца и иск в суд, вам должны помочь в региональном Роспотребнадзоре.