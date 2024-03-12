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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Пермякам рассказали, что делать, если товар из интернет-магазина не доставлен

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если не пришел товар из интернет-магазина

12 марта 2024, 10:28
Фото: fusionbrain.ai

Пермякам рассказали, что делать, если товар из интернет-магазина не доставлен

Потребитель имеет право на возмещение не только стоимости товара, но и причиненных убытков.

Специалисты рассказали пермякам, что делать, если после оплаты заказа в интернет-магазине товар так и не пришел. Как только заказ был оплачен, а на электронную почту пришел чек, договор купли-продажи считается заключенным, и продавец обязан его исполнить. Эта норма зафиксирована в ст. 493 Гражданского кодекса РФ.

Как пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, продавец не имеет права расторгать договор или не исполнять его по причинам, связанным с колебанием курса валют или задержки поставки. Однако если вы попали в такую ситуацию, то направьте продавцу претензию. Добиться отправки товара или возврата денег можно через суд.

Что делать для защиты своих прав

В тексте претензии ссылайтесь на ст. 23. 1 Закона «О защите прав потребителей». В ней указано, что продавец обязан передать покупателю товар в порядке и сроки, установленные в договоре. Если товар оплачен, но продавец не занимается его отгрузкой или доставкой, то вы имеете право потребовать уплаты вам за каждый день просрочки неустойки в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты товара.

По закону, вы имеете право потребовать отправки оплаченного товара в установленный вами новый срок или вернуть перечисленные за него деньги. Также можно потребовать полного возмещения убытков, причиненных из-за поздней доставки товара или отказа от его отправки. Если вы не знаете, как оформить претензию в адрес продавца и иск в суд, вам должны помочь в региональном Роспотребнадзоре.

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#Общество#Касается каждого#Пермь#Интернет-магазин#Роспотребнадзор#Права потребителей
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