В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если не пришел товар из интернет-магазина

В тексте претензии ссылайтесь на ст. 23. 1 Закона «О защите прав потребителей». В ней указано, что продавец обязан передать покупателю товар в порядке и сроки, установленные в договоре. Если товар оплачен, но продавец не занимается его отгрузкой или доставкой, то вы имеете право потребовать уплаты вам за каждый день просрочки неустойки в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты товара.