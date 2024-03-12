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Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

В субботу на пермской эспланаде пройдут весенние спортивные игры

В субботу на пермской эспланаде пройдут весенние спортивные игры

12 марта 2024, 05:20
Фото: министерство спорта Пермского края
В рамках события запланированы волейбол на снегу, квест и развлекательная программа.

В субботу, 16 марта, на пермской эспланаде пройдут Весенние спортивные игры. Подробности сообщают в краевом минспорта.

Центральным мероприятием Игр станет «Снежный волейбол». 12 команд попробуют свои силы в волейболе на снегу.

Также гости эспланады могут пройти увлекательный квест. Он будет состоять из пяти этапов эстафеты. В нем могут принять участие семьи и коллективы от 2 до 6 человек.

Также гостей мероприятия ждут развлекательная программа, выступления современных танцевальных коллективов и участие в событиях звезд спорта региона.

На играх будут участвовать пермские профессиональные спортивные клубы — вместе с талисманами-маскотами, которые будут поддерживать всех участников и развлекать гостей.

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#Спорт#Пермь#Эспланада
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