В субботу на пермской эспланаде пройдут весенние спортивные игры

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В субботу, 16 марта, на пермской эспланаде пройдут Весенние спортивные игры. Подробности сообщают в краевом минспорта.
Центральным мероприятием Игр станет «Снежный волейбол». 12 команд попробуют свои силы в волейболе на снегу.
Также гости эспланады могут пройти увлекательный квест. Он будет состоять из пяти этапов эстафеты. В нем могут принять участие семьи и коллективы от 2 до 6 человек.
Также гостей мероприятия ждут развлекательная программа, выступления современных танцевальных коллективов и участие в событиях звезд спорта региона.
На играх будут участвовать пермские профессиональные спортивные клубы — вместе с талисманами-маскотами, которые будут поддерживать всех участников и развлекать гостей.