В теневом секторе экономики заняты порядка 115 тысяч жителей Пермского края

По словам Фокина, на конец года актуальными были 32 тыс. вакансии — это больше, чем во все предыдущие годы. Кроме того, в 2023 году 35 336 человек получили услуги службы занятости. На предприятия оборонно-промышленного комплекса Пермского края в прошлом году было трудоустроено 17 092 человека.