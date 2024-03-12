В теневом секторе экономики заняты порядка 115 тысяч жителей Пермского края

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
По данным Минтруда РФ, в Пермском крае почти 115 тыс. человек задействовано в теневом секторе. Это результаты сверки налоговых органов, социального фонда и фонда обязательного медицинского страхования, сообщил в ходе выездного заседания регионального правительства министр труда и социального развития Прикамья Павел Фокин. Слова чиновника приводит «Новый компаньон».
«Мы потенциально понимаем, о ком идёт речь. Например, чуть более 8 тыс. людей трудоспособного возраста в статусе малоимущих. В прошлом году их было в четыре раза больше», — отметил министр.
К 2027 году федеральные власти поставили прикамским чиновникам задачу легализовать не менее 35 тыс. граждан. С этой целью уже в этом году планируется организовать работу межведомственной региональной комиссии по выявлению неформальной занятости.
В целом, по итогам прошлого года уровень безработицы в Пермском крае составил 2,3%, что немного ниже общероссийского показателя (2,9%). В регионе растёт численность занятого населения: в прошлом году её уровень вырос на 1,2%.
«По итогам 2023 года общая численность официально занятого населения составила 1 млн 146 тыс. человек. Большая часть из них (720 тыс. человек) заняты в организациях, 426 тыс. осуществляют деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства», — отметил чиновник.
По словам Фокина, на конец года актуальными были 32 тыс. вакансии — это больше, чем во все предыдущие годы. Кроме того, в 2023 году 35 336 человек получили услуги службы занятости. На предприятия оборонно-промышленного комплекса Пермского края в прошлом году было трудоустроено 17 092 человека.