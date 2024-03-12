properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

В теневом секторе экономики заняты порядка 115 тысяч жителей Пермского края

В теневом секторе экономики заняты порядка 115 тысяч жителей Пермского края

12 марта 2024, 04:28
Фото: 1MI
В прошлом году на предприятия оборонно-промышленного комплекса принято на работу более 17 тысяч человек.

По данным Минтруда РФ, в Пермском крае почти 115 тыс. человек задействовано в теневом секторе. Это результаты сверки налоговых органов, социального фонда и фонда обязательного медицинского страхования, сообщил в ходе выездного заседания регионального правительства министр труда и социального развития Прикамья Павел Фокин. Слова чиновника приводит «Новый компаньон».

«Мы потенциально понимаем, о ком идёт речь. Например, чуть более 8 тыс. людей трудоспособного возраста в статусе малоимущих. В прошлом году их было в четыре раза больше», — отметил министр.

К 2027 году федеральные власти поставили прикамским чиновникам задачу легализовать не менее 35 тыс. граждан. С этой целью уже в этом году планируется организовать работу межведомственной региональной комиссии по выявлению неформальной занятости.

В целом, по итогам прошлого года уровень безработицы в Пермском крае составил 2,3%, что немного ниже общероссийского показателя (2,9%). В регионе растёт численность занятого населения: в прошлом году её уровень вырос на 1,2%.

«По итогам 2023 года общая численность официально занятого населения составила 1 млн 146 тыс. человек. Большая часть из них (720 тыс. человек) заняты в организациях, 426 тыс. осуществляют деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства», — отметил чиновник.

По словам Фокина, на конец года актуальными были 32 тыс. вакансии — это больше, чем во все предыдущие годы. Кроме того, в 2023 году 35 336 человек получили услуги службы занятости. На предприятия оборонно-промышленного комплекса Пермского края в прошлом году было трудоустроено 17 092 человека.

Читайте также:
В Пермском крае на поиски работы в среднем уходит чуть больше пяти месяцевС начала февраля в Перми демонтировано 57 незаконных НТОПрибыль предприятий Прикамья за год сократилась на 20%
#Экономика#Безработица#Занятость#Безработные
Подпишитесь
Пермяк, обвиняемый в смертельном ДТП у ЦУМа, хочет выйти из СИЗО
Сегодня, 04:54
«Пришла целенаправленно поиздеваться». Парикмахерша объяснила оскорбления пенсионерки
Сегодня, 04:05
Кошка, которую бросили в завязанном пакете в пермской электричке, нашла хозяина
Сегодня, 03:10
Крупный пожар на нефтебазе. Ночью Россию массово атаковали беспилотники
Сегодня, 02:46
Пермские орнитологи рассказали, из-за чего воробьев в Прикамье становится меньше
Вчера, 12:26
Непредсказуемая предсказуемость: все об итогах «Оскара-2024»
Вчера, 05:39