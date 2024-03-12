В центре Перми в пятницу парковки будут бесплатными

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В пятницу, 15 марта, в центре Перми платные и плоскостные парковки будут работать бесплатно. Сделано это, чтобы горожанам было удобнее посетить избирательные участки в ходе выборов президента России, сообщает мэрия.
С 9:00 до 19:00 15 марта платные и плоскостные парковки центра Перми будут функционировать бесплатно. Это распространяется на все тарифные зоны. В выходные дни 16 и 17 марта парковки также будут работать в режиме выходных дней — бесплатно.
С 18 марта парковки вернутся к обычному режиму работы. Стоимость парковки в зоне №102 составляет 40 рублей в час, в тарифной зоне №101, на плоскостных парковках — 20 рублей в час.