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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 08:02

15 марта в Перми парковки будут бесплатными для водителей

В центре Перми в пятницу парковки будут бесплатными

12 марта 2024, 07:35
Фото: properm.ru

15 марта в Перми парковки будут бесплатными для водителей

Связано это с проведением выборов президента
Сюжет
Выборы

В пятницу, 15 марта, в центре Перми платные и плоскостные парковки будут работать бесплатно. Сделано это, чтобы горожанам было удобнее посетить избирательные участки в ходе выборов президента России, сообщает мэрия.

С 9:00 до 19:00 15 марта платные и плоскостные парковки центра Перми будут функционировать бесплатно. Это распространяется на все тарифные зоны. В выходные дни 16 и 17 марта парковки также будут работать в режиме выходных дней — бесплатно.

С 18 марта парковки вернутся к обычному режиму работы. Стоимость парковки в зоне №102 составляет 40 рублей в час, в тарифной зоне №101, на плоскостных парковках — 20 рублей в час.

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#Пермь#Выборы#Парковки#Транспорт
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