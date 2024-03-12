Власти Перми высказались о выступлении Алексея Глызина в городе

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В мэрии Перми прокомментировали информацию о выступлении певцов в краевой столице 12 июня. Изданию Properm.ru пояснили, что перед перед Днем города и Днем России ведутся переговоры с несколькими известными артистами, которые бы могли выступить на главной городской площадке.
При этом сейчас договор ним с одним из них пока не заключено, отмечают в мэрии. Анонс праздничного концерта обещают опубликовать позже.
Ранее в Telegram-канале Алексея Глызина появился анонс выступления в Перми на центральном площади. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники сообщали, что 12 июня выступит экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.