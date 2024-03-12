Власти Перми высказались о выступлении Алексея Глызина в городе

В мэрии Перми прокомментировали информацию о выступлении певцов в краевой столице 12 июня. Изданию Properm.ru пояснили, что перед перед Днем города и Днем России ведутся переговоры с несколькими известными артистами, которые бы могли выступить на главной городской площадке.