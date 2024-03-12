properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Власти Перми высказались о выступлении Алексея Глызина в городе

Власти Перми высказались о выступлении Алексея Глызина в городе

12 марта 2024, 07:30
Фото: Properm.ru / соцсети Глызин
Чиновники говорят, что сейчас идут переговоры.

В мэрии Перми прокомментировали информацию о выступлении певцов в краевой столице 12 июня. Изданию Properm.ru пояснили, что перед перед Днем города и Днем России ведутся переговоры с несколькими известными артистами, которые бы могли выступить на главной городской площадке.

При этом сейчас договор ним с одним из них пока не заключено, отмечают в мэрии. Анонс праздничного концерта обещают опубликовать позже.

Ранее в Telegram-канале Алексея Глызина появился анонс выступления в Перми на центральном площади. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники сообщали, что 12 июня выступит экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.

Читайте также:
Пермяков на День города будет развлекать заслуженный артист РФ Алексей ГлызинВ Перми пройдет бесплатный концерт экс-участника группы «Чай вдвоем» Дениса КлявераДва пермяка попали в «Новую фабрику звезд». Показываем их выступления
#Пермь#День города#Певец#День россии#Артисты#Выступления#Выступление
Подпишитесь
Суд ужесточил приговор бывшему директору Соликамского магниевого завода
Сегодня, 07:07
Видео. В Александровске горит двухэтажное здание с «Пятерочкой» и «Fix Price»
Сегодня, 06:59
Федерация лыжных гонок начала расследование массового завала, где была пермячка
Сегодня, 05:36
В Госдуме прокомментировали приказ главы Минобороны о новой мобилизации в России
Сегодня, 06:33
Ушла из жизни старший преподаватель кафедры трудового и международного права ПГНИУ
Сегодня, 06:19
Из Перми в Махачкалу будут летать две авиакомпании
Сегодня, 06:05