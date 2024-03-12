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Выборы 2024: когда и как пермяки будут выбирать президента

Выборы 2024: когда и как пермяки будут выбирать президента

12 марта 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney
Пермяки смогут проголосовать на президентских выборах в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

Когда пройдет голосование

В 2024 году в России и в Пермском крае выборы президента впервые будут проходить несколько дней. Они начнутся 15 марта, проголосовать можно будет также 16 и 17 марта. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, трехдневное голосование становится для избирательной системы РФ традиционным. По ее словам, этот формат понравился большинству избирателей: «Это подтверждают социологические опросы: по данным ВЦИОМ, удобство голосования в течение трех дней признали 74% россиян», — пояснила Памфилова.

Как будут проходить выборы президента

В Пермском крае и еще в 17 регионах РФ доступно электронное голосование. Оставить свой голос за кандидата в президенты можно с помощью телефона или компьютера — для этого даже не нужно выходить из дома. Голосование доступно на сайте, для участия в нем нужно иметь запись на портале Госуслуг.

Голосование также будет проводиться в привычном формате на избирательных участках — они уже оснащены стационарными или ручными металлодетекторами, в них проверена безопасность, обеспечена круглосуточная охрана. 1,4 тыс. зданий, где располагаются 1,7 тыс. участковых комиссий, готовы к приему избирателей.

Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК РФ, для этого необходимо ввести адрес жительства.

Вдобавок, выборы с использованием дополнительных форм голосования будут в семи регионах РФ, речь идет о приграничных субъектах: Брянская, Белгородская и Курская, Херсонская и Запорожская области, а также ДНР, ЛНР.

Фото: ЦИК РФ

Кандидаты в президенты

ЦИК допустил до выборов четырех кандидатов, при этом изначально претендентов было больше. Например, на выборы выдвигался бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» 60-летний Борис Надеждин — он шел от партии «Гражданская инициатива».

В начале февраля Центризбирком не стал регистрировать Надеждина как кандидата из-за того, что 9,1 тыс. подписей, собранных в поддержку Надеждина, признали недействительными. Еще 858 в ЦИК описали как недостоверные. В итоге у Надеждина остались лишь 95,5 тыс. подписей, что недостаточно для его допуска к выборам — необходимо 100 тыс.

По словам Надеждина, ему удалось собрать 200 тыс. подписей, но по закону он мог предоставить для проверки лишь 105 тыс. подписей. Он пытался обжаловать отказ ЦИК в суде, но не удалось.

Лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинкевичу также отказали в регистрации из-за недостоверных подписей. Журналистке Екатерине Дунцовой не дали поучаствовать в выборах из-за того, что в документах на выдвижение якобы нашли более ста нарушений.

Сейчас зарегистрированы лишь четыре кандидата для участия в выборах:

  • Владислав Даванков («Новые люди»). Родился 25 февраля 1984 года в Смоленске. Является заместителем председателя Госдумы, а также первым заместителем руководителя фракции партии «Новые люди»;
  • Николай Харитонов (КПРФ). Родился 30 октября 1948 года в село Резино Новосибирской области. Является председателем Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.
  • Леонид Слуцкий (ЛДПР). Родился 4 января 1968 года в Москве. Председателем Либерально-демократической партии России стал с 27 мая 2022 года. Также является председателем комитета Госдумы по международным делам.
  • Владимир Путин (самовыдвиженец). Родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.
Фото: 1MI

Президенты России и как их выбирали

В истории России было лишь три человека, которые получили пост президента. Борис Ельцин был главой государства дважды: с 1991 по 1996 годы, а также с 1996 по 1999 годы.

Исполняющими обязанности президента были:

  • Александр Руцкой — с 21 сентября 1993 года по 4 октября 1993 года;
  • Виктор Черномырдин — с 5 ноября 1996 года по 6 ноября 1996 года;
  • Владимир Путин — с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.

Первый президентский срок Владимира Путина начался 7 мая 2000 года, завершился — 7 мая 2004 года. Тогда же начался второй срок, который продлился до мая 2008 года.

После этого страну возглавил Дмитрий Медведев — с 7 мая 2008 года по 7 мая 2012 года. Владимир Путин вновь вернулся на пост президента в 2012 году, третий его срок завершился в 2018 году. Сейчас у Путина проходит четвертый президентский срок.

Это стало возможно благодаря изменениям в Конституцию, которые приняли в 2020 году. Президентские полномочия Владимира Путина до 2024 года рассматриваются как нулевой срок. У него есть возможно участвовать в выборах как в 2024 году, так и в 2030 году.

Будет ли мобилизация после выборов?

Информация о новой мобилизации в России появляется регулярно, но ее отрицают власти, называя слухами и фейками. Последний раз появился приказ, который якобы подписан главой Минобороны Сергеем Шойгу, в нем указывается, что с 25 марта по 1 июня 2024 года для участия в СВО должны набрать еще 300 тыс. человек.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов описал этот приказ как «полнейшим бред». Он утверждает, что никакой мобилизации после выборов не планируется.

Фото: Соцсети

Нарушения на выборах

В некоторых регионах РФ власти агитируют участвовать в выборах президента, однако это не является нарушением, если избирателей призывают голосовать не за какого-то конкретного кандидата, а лишь просят прийти и отдать свой голос за любого кандидата.

Так на президентские выборы в 2024 году привлекают и в Пермском крае. Участвовать в конкурсе с розыгрышем призом смогут избиратели в возрасте от 18 до 35 лет. Местные власти и избирком утверждают, что не имеют отношения к данной акции.

Ранее организацией, которая фиксировала нарушения, было движение в защиту прав избирателей «Голос». С 2000 по 2016 годы работала «Ассоциация Голос», но ее ликвидировали по решению суда после того, как ассоциация попала в список иноагентов. В Перми было местное отделение «Голоса», однако его не стало — экс-координатора отделения Виталия Ковина также признали иноагентом.

О нарушениях на выборах может сообщить любой гражданин России в ситуационный центр Общественной палаты РФ.

Выборы в США в 2024 году

В США президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. Окончательного списка кандидатов еще нет, сейчас на пост предварительно претендует действующий президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп. Байден, как и Трамп, объявили о планах участвовать в предстоящих выборах. Инаугурация избранного президента должна состояться 20 января 2025 года.

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