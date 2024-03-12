Выборы 2024: когда и как пермяки будут выбирать президента

В Пермском крае и еще в 17 регионах РФ доступно электронное голосование. Оставить свой голос за кандидата в президенты можно с помощью телефона или компьютера — для этого даже не нужно выходить из дома. Голосование доступно на сайте, для участия в нем нужно иметь запись на портале Госуслуг.