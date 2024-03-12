Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Эта информация особенно интересна после сообщений западных СМИ о возможной передаче подобных ракет Украине. При этом канцлер Шольц уже заявил, что Германия не собирается передавать эти ракеты, чтобы избежать втягивания в военный конфликт с Россией. Проблема заключается в том, что для правильной работы ракет также необходимо отправить немецких солдат вместе с ними на Украину, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Такое решение канцлера отражает осторожный подход Германии к вопросам безопасности и международным отношениям, учитывая сложную геополитическую обстановку в регионе.