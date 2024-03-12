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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Welt: У Германии есть проблемы с ракетами Taurus

12 марта 2024, 15:54
Издание Welt сообщило, что только половина из 600 крылатых ракет Taurus, которые находятся вооружении Германии, готовы к использованию. Правительство приняло решение модернизировать и довести до боевой готовности остальные ракеты.

Эта информация особенно интересна после сообщений западных СМИ о возможной передаче подобных ракет Украине. При этом канцлер Шольц уже заявил, что Германия не собирается передавать эти ракеты, чтобы избежать втягивания в военный конфликт с Россией. Проблема заключается в том, что для правильной работы ракет также необходимо отправить немецких солдат вместе с ними на Украину, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Такое решение канцлера отражает осторожный подход Германии к вопросам безопасности и международным отношениям, учитывая сложную геополитическую обстановку в регионе.

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