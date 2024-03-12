Загорелся двигатель в полете. В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В Ивановской области рухнул военно-транспортной самолет Ил-76. Воздушное судно упало недалеко от леса, не дотянув до аэродрома. По данным издания Baza, на борту находились 12 человек. Один из двигателей у воздушного судна отвалился в полете. Самолет наполовину разрушен, сейчас он горит.
Позже в Минобороны РФ подтвердили крушение. В министерстве уточнили, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Авиакатастрофа случилась из-за возгорание двигателя при взлете. На ивановский аэродром вылетела комиссия Главного командования воздушно-космических сил России.