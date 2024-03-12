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В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет Ил-76

Загорелся двигатель в полете. В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет

12 марта 2024, 10:49
Фото: соцсети

В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет Ил-76

На борту находились 15 человек.

В Ивановской области рухнул военно-транспортной самолет Ил-76. Воздушное судно упало недалеко от леса, не дотянув до аэродрома. По данным издания Baza, на борту находились 12 человек. Один из двигателей у воздушного судна отвалился в полете. Самолет наполовину разрушен, сейчас он горит.

Позже в Минобороны РФ подтвердили крушение. В министерстве уточнили, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Авиакатастрофа случилась из-за возгорание двигателя при взлете. На ивановский аэродром вылетела комиссия Главного командования воздушно-космических сил России.

Видео: IvanovoNews
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#Видео#Общество#Чп#Самолет#Минобороны#Авиакатастрофа
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