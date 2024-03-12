Загорелся двигатель в полете. В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет

В Ивановской области рухнул военно-транспортной самолет Ил-76. Воздушное судно упало недалеко от леса, не дотянув до аэродрома. По данным издания Baza, на борту находились 12 человек. Один из двигателей у воздушного судна отвалился в полете. Самолет наполовину разрушен, сейчас он горит.