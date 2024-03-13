«Амкар-Пермь» победил «Ладу-Тольятти» на сборах

Прошлая игра состоялась 8 марта, с «Форте» из Таганрога. Пермяки проиграли со счетом 0:2. Также на этой неделе внутри команды прошли выборы капитана — на сезон 2024 им стал Евгений Тюкалов. Вице-капитанами «Амкара» игроки выбрали Хазбулата Хамхоева и Андрея Придюка.