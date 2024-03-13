«Амкар-Пермь» победил «Ладу-Тольятти» на сборах

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Футбольный клуб «Амкар-Пермь» обыграл «Ладу-Тольятти» в контрольном матче на сборах в Краснодарском крае вчера, 12 марта. Единственный гол в ворота соперника забросил Данил Ахатов, встреча закончилась со счетом 1:0. Следующая контрольная игра состоится в эту субботу, 16 марта. «Амкар» встретится с «Ностой» из Новотроицка.
Прошлая игра состоялась 8 марта, с «Форте» из Таганрога. Пермяки проиграли со счетом 0:2. Также на этой неделе внутри команды прошли выборы капитана — на сезон 2024 им стал Евгений Тюкалов. Вице-капитанами «Амкара» игроки выбрали Хазбулата Хамхоева и Андрея Придюка.