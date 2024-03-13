Беспилотники вторую ночь подряд массово атакуют регионы России. Что говорят власти

Ночью беспилотники вновь массово атаковали регионы — это происходит уже вторую ночь подряд. По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, ночью была объявлена ракетная опасность — людей призывали укрыться в домах. Всего за ночь сбито пять беспилотников.