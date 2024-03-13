Беспилотники вторую ночь подряд массово атакуют регионы России. Что говорят власти

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Published Сегодня, 02:53
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Updated Сегодня, 03:49
Ночью беспилотники вновь массово атаковали регионы — это происходит уже вторую ночь подряд. По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, ночью была объявлена ракетная опасность — людей призывали укрыться в домах. Всего за ночь сбито пять беспилотников.
В Белгородскую область прилетели шесть БПЛА: загорелся сарай у частного дома, в двух домах выбиты окна, повреждены фасады, повреждена линия газоснабжения, линии электропередач. Некоторые населенные пункты остались без света.
Вдобавок, под обстрел попал город Шебекино в Белгородской области. Часть снарядов прилетела в промзону, пострадал сотрудник промышленного предприятия, пояснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Воронежской области ночью была объявлена опасность атаки БПЛА. Власти сообщили, что приближаются беспилотники. Позже губернатор Александр Гусев отчитался о ликвидации одного дрона, но уточнил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.
Ранее в Минобороны РФ уточняли, что в ночь на 12 марта территорию России атаковали с помощью 25 беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов удалось перехватить в Курской области — 11.