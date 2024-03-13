Эксперт объяснил, почему Казахстан снижает добычу черного золота

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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Это решение о сокращении добычи нефти является дополнительным к уже принятому сокращению, которое было объявлено в апреле 2023 года. Теперь Казахстан планирует сокращать добычу на 82 тысячи баррелей в сутки, пишет ridus.ru.
Согласно сообщениям Министерства энергетики Казахстана, такое дополнительное сокращение призвано поддерживать стабильность и баланс на нефтяных рынках. Эта мера соответствует общим тенденциям, которые были согласованы странами ОПЕК+.
Эксперты отмечают, что участие Казахстана в этом процессе регулирования сырьевых цен является положительной репутационной историей для страны. Одновременно рост цен на нефть в мире компенсирует потери от сокращения производства.
По словам экспертов, снижение добычи нефти на уровне ОПЕК+ позволяет ключевым производителям контролировать цены на нефть. Это означает, что цена на нефть сорта Brent может оставаться стабильной в пределах $80-88 за баррель в течение продолжительного времени, если не возникнут факторы, которые изменят эту ситуацию.