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Эксперт объяснил, почему Казахстан снижает добычу черного золота

13 марта 2024, 18:00
Казахстан решил сократить добычу нефти в первом квартале 2024 года и продлить это сокращение и в следующем квартале. В январе текущего года объем добычи сырой нефти в Казахстане составил 6,7 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем годом ранее.

Это решение о сокращении добычи нефти является дополнительным к уже принятому сокращению, которое было объявлено в апреле 2023 года. Теперь Казахстан планирует сокращать добычу на 82 тысячи баррелей в сутки, пишет ridus.ru.

Согласно сообщениям Министерства энергетики Казахстана, такое дополнительное сокращение призвано поддерживать стабильность и баланс на нефтяных рынках. Эта мера соответствует общим тенденциям, которые были согласованы странами ОПЕК+.

Эксперты отмечают, что участие Казахстана в этом процессе регулирования сырьевых цен является положительной репутационной историей для страны. Одновременно рост цен на нефть в мире компенсирует потери от сокращения производства.

По словам экспертов, снижение добычи нефти на уровне ОПЕК+ позволяет ключевым производителям контролировать цены на нефть. Это означает, что цена на нефть сорта Brent может оставаться стабильной в пределах $80-88 за баррель в течение продолжительного времени, если не возникнут факторы, которые изменят эту ситуацию.

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