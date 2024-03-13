Эксперт объяснил, почему Казахстан снижает добычу черного золота

По словам экспертов, снижение добычи нефти на уровне ОПЕК+ позволяет ключевым производителям контролировать цены на нефть. Это означает, что цена на нефть сорта Brent может оставаться стабильной в пределах $80-88 за баррель в течение продолжительного времени, если не возникнут факторы, которые изменят эту ситуацию.