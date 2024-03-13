properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Еще один пострадавший в ЧП на газопроводе у Куеды выписан из больницы

Еще один пострадавший в ЧП на газопроводе у Куеды выписан из больницы

13 марта 2024, 04:42
Фото: unsplash.com
Двое пациентов, вероятно, продолжают лечение в Москве.

Последний пострадавший при пожаре на газопроводе в Куединском районе — мужчина, находившийся на лечении в стационаре, — выписан, ответили на запрос Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края.

О состоянии еще двух человек, мужчины и женщины, более месяца назад госпитализированных в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, узнать пока не удалось. В пресс-службе департамента здравоохранения города Москвы не стали уточнять Properm.ru данные о пациентах, сославшись на врачебную тайну. В начале марта сестра девушки рассказала изданию 59.ru, что пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации, но ситуация начала улучшаться. Врачи говорили. что ожогами охвачено около 70% ее тела.

Крупный пожар после разгерметизации газопровода произошел еще 8 февраля. В результате происшествия пострадали восемь человек, сгорели три частных жилых дома с надворными постройками. Расследуется уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Второе за 30 лет ЧП на производстве ЛУКОЙЛа в Куеде: как это было на самом деле
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое пострадавших в ЧП на газопроводе у Куеды продолжают лечение в МосквеСостояние троих пострадавших при ЧП на газопроводе у Куеды улучшилось
#Происшествия#Общество#Пермь#Минздрав#Крупное ЧП в Куеде
Подпишитесь
Пермяков предупреждают о сбоях при оплате проезда в общественном транспорте
Сегодня, 03:30
Беспилотники вторую ночь подряд массово атакуют регионы России. Что говорят власти
Сегодня, 02:53
Прокуратура проверяет информацию о пермяке, у которого облезла кожа в больнице
Сегодня, 03:06
На пермской эспланаде устанавливают гигантскую фигуру Весны-Красны
Вчера, 12:43
Фотоподборка. Скромная двушка за 23 млн и каюта круизного лайнера. Топ самых дорогих квартир Перми
Вчера, 10:46
В 2024 году в Перми сертификат на детский отдых дадут только по справке о нуждаемости
Вчера, 10:18