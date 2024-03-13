Еще один пострадавший в ЧП на газопроводе у Куеды выписан из больницы

О состоянии еще двух человек, мужчины и женщины, более месяца назад госпитализированных в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, узнать пока не удалось. В пресс-службе департамента здравоохранения города Москвы не стали уточнять Properm.ru данные о пациентах, сославшись на врачебную тайну. В начале марта сестра девушки рассказала изданию 59.ru, что пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации, но ситуация начала улучшаться. Врачи говорили. что ожогами охвачено около 70% ее тела.