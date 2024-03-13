Еще один пострадавший в ЧП на газопроводе у Куеды выписан из больницы

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
Последний пострадавший при пожаре на газопроводе в Куединском районе — мужчина, находившийся на лечении в стационаре, — выписан, ответили на запрос Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края.
О состоянии еще двух человек, мужчины и женщины, более месяца назад госпитализированных в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, узнать пока не удалось. В пресс-службе департамента здравоохранения города Москвы не стали уточнять Properm.ru данные о пациентах, сославшись на врачебную тайну. В начале марта сестра девушки рассказала изданию 59.ru, что пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации, но ситуация начала улучшаться. Врачи говорили. что ожогами охвачено около 70% ее тела.
Крупный пожар после разгерметизации газопровода произошел еще 8 февраля. В результате происшествия пострадали восемь человек, сгорели три частных жилых дома с надворными постройками. Расследуется уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).