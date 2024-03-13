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Филиал «ПМУ» в 2023 году инвестировал в охрану окружающей среды 185,3 млн рублей

Филиал «ПМУ» в 2023 году инвестировал в охрану окружающей среды 185,3 млн рублей

13 марта 2024, 05:56
Фото: Андрей Хузин
Предприятие ответственно выполняет требования природоохранного законодательства.

В филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ подведены итоги деятельности по охране окружающей среды в 2023 году. За отчетный период общие расходы и инвестиции в это направление составили 185,3 млн рублей, что на 22% превышает показатель 2022 года.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Перми:

— Бережное отношение к природе — приоритет «Уралхима». Филиал «ПМУ» 19 лет не допускает превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Для этого предприятие использует в производстве наилучшие доступные технологии и непрерывно развивает систему экологического контроля, ответственно выполняя все требования природоохранного законодательства.

Филиал «ПМУ» не сбрасывает стоков в водные объекты. Оплата их очистки сторонней организацией по договору — существенная часть расходов на природоохранные мероприятия.

Контроль состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны производственной площадки «ПМУ» и на границе ближайшей жилой застройки проводится по договору со специализированной организацией, имеющей аккредитованную лабораторию. Всего в течение 2023 года было отобрано 200 проб для исследования содержания в воздухе аммиака и диоксида азота. Ни в одной из них не было превышения предельно допустимых концентраций этих веществ.

Аппаратчик цеха аммиакаАппаратчик цеха аммиака
Аппаратчик цеха аммиака
Фото: Сергей Королёв

В филиале «ПМУ» ведется раздельное накопление отходов: металлолома, макулатуры, полипропиленовой тары и пленки, отработанных минеральных масел, отходов оргтехники. Они передаются на переработку в целях извлечения полезных компонентов и их повторного применения.

Подтверждением активной работы предприятия в направлении охраны окружающей среды является успешное прохождение в ноябре 2023 года надзорного аудита Bureau Veritas Certification на соответствие требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015.

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