Филиал «ПМУ» в 2023 году инвестировал в охрану окружающей среды 185,3 млн рублей

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
В филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ подведены итоги деятельности по охране окружающей среды в 2023 году. За отчетный период общие расходы и инвестиции в это направление составили 185,3 млн рублей, что на 22% превышает показатель 2022 года.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Перми:
— Бережное отношение к природе — приоритет «Уралхима». Филиал «ПМУ» 19 лет не допускает превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Для этого предприятие использует в производстве наилучшие доступные технологии и непрерывно развивает систему экологического контроля, ответственно выполняя все требования природоохранного законодательства.
Филиал «ПМУ» не сбрасывает стоков в водные объекты. Оплата их очистки сторонней организацией по договору — существенная часть расходов на природоохранные мероприятия.
Контроль состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны производственной площадки «ПМУ» и на границе ближайшей жилой застройки проводится по договору со специализированной организацией, имеющей аккредитованную лабораторию. Всего в течение 2023 года было отобрано 200 проб для исследования содержания в воздухе аммиака и диоксида азота. Ни в одной из них не было превышения предельно допустимых концентраций этих веществ.
В филиале «ПМУ» ведется раздельное накопление отходов: металлолома, макулатуры, полипропиленовой тары и пленки, отработанных минеральных масел, отходов оргтехники. Они передаются на переработку в целях извлечения полезных компонентов и их повторного применения.
Подтверждением активной работы предприятия в направлении охраны окружающей среды является успешное прохождение в ноябре 2023 года надзорного аудита Bureau Veritas Certification на соответствие требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015.