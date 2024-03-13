Филиал «ПМУ» в 2023 году инвестировал в охрану окружающей среды 185,3 млн рублей

Контроль состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны производственной площадки «ПМУ» и на границе ближайшей жилой застройки проводится по договору со специализированной организацией, имеющей аккредитованную лабораторию. Всего в течение 2023 года было отобрано 200 проб для исследования содержания в воздухе аммиака и диоксида азота. Ни в одной из них не было превышения предельно допустимых концентраций этих веществ.