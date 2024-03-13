Глава думы Ильинского округа досрочно ушла в отставку

Кроме того, господин Малахов делегирован в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Напомним, что на прошлой неделе Трапезникову назначили заместителем главы администрации округа по социальным вопросам после победы конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы.