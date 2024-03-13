Глава думы Ильинского округа досрочно ушла в отставку

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Председатель Думы Ильинского округа Светлана Трапезникова досрочно сложила свои полномочия. Об этом сообщил Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края в телеграм-канале.
Пост главы занял Леонид Малахов. Ранее он возглавлял постоянно действующую комиссию Думы по вопросам экономической политики, и был директором некоммерческого партнерства «Клуб любителей охоты „Лузинский“.
Кроме того, господин Малахов делегирован в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Напомним, что на прошлой неделе Трапезникову назначили заместителем главы администрации округа по социальным вопросам после победы конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы.
Также, в июне 2023 года Светлана Трапезникова была избрана спикером думы в Ильинском, заняв освободившуюся должность после ухода Юрия Носкова.