Глава МЧС РФ предложил оповещать россиян о чрезвычайных ситуациях через домофоны

Министр подчеркивает, что главная цель заключается в доставке информации о возможных угрозах и ЧС до населения быстро и надежно. Домофоны предоставляют возможность оповестить каждого жильца отдельно, не зависимо от того, включены ли у них телевизор или телефон, пишет ridus.ru.