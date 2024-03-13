Глава МЧС РФ предложил оповещать россиян о чрезвычайных ситуациях через домофоны

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Министр подчеркивает, что главная цель заключается в доставке информации о возможных угрозах и ЧС до населения быстро и надежно. Домофоны предоставляют возможность оповестить каждого жильца отдельно, не зависимо от того, включены ли у них телевизор или телефон, пишет ridus.ru.
Примером реализации подобной системы является разработанная система «Умный домофон», которая предоставляет автоматическую отправку экстренных сообщений через трубку домофона в случае пожара, ЧС или угрозы их возникновения. Подключение домофонов к системе оповещения уже было предложено ранее.