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Глава МЧС РФ предложил оповещать россиян о чрезвычайных ситуациях через домофоны

13 марта 2024, 17:57
Предложение главы МЧС РФ Александра Куренкова заключается в использовании домофонов для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Он считает, что такой подход будет эффективным, поскольку домофоны позволяют обеспечить прямую связь со всеми жителями многоквартирных домов.

Министр подчеркивает, что главная цель заключается в доставке информации о возможных угрозах и ЧС до населения быстро и надежно. Домофоны предоставляют возможность оповестить каждого жильца отдельно, не зависимо от того, включены ли у них телевизор или телефон, пишет ridus.ru.

Примером реализации подобной системы является разработанная система «Умный домофон», которая предоставляет автоматическую отправку экстренных сообщений через трубку домофона в случае пожара, ЧС или угрозы их возникновения. Подключение домофонов к системе оповещения уже было предложено ранее.

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