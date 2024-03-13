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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Готовьтесь к штрафам. В мэрии Перми прокомментировали сбои в работе валидаторов

Готовьтесь к штрафам. В мэрии Перми прокомментировали сбои в работе валидаторов

13 марта 2024, 13:09
Фото: properm.ru
Не оплачивать проезд в общественном транспорте можно только при наличии безлимитного проездного.

Сегодня, 13 марта, Департамент транспорта администрации Перми предупредил о возможных сбоях оплаты проезда в общественном транспорте, как на валидаторах салона, так и на валидаторах у водителя. Ведомство просит оплачивать через приложение «Транспортная карта Пермь».

Корреспондент Properm.ru направил запрос в мэрию города. В пресс-службе органа сообщили, что технические сбои работ всех валидаторов не защищают пассажиров от штрафов. Не оплачивать проезд можно в том случае, если у пассажира при себе имеется безлимитный проездной. В этом случае все поездки предоплачены. Заметим, что у многих пермяков этого приложения нет, а новость дептранса наверняка увидели не все.

По сообщению городского департамента транспорта, оплатить проезд в общественном транспорте города можно четырьмя способами — транспортной или банковской картой, наличными у водителя, через приложение «Транспортная карта Пермь» по qr-коду и геолокацией через опцию «Выбрать ТС на карте».

«В соответствии федеральным законодательством, проезд в общественном транспорте осуществляется по билетам. Проезд без билета предусмотрен только для детей младше 7 лет. Лицо, которое обнаружено при проверке в транспортном средстве без билета, признаётся безбилетным и может быть привлечено к административной ответственности», — сообщает администрация.

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#Пермь#Штрафы#Общественный транспорт#Департамент транспорта#Валидаторы#Оплата проезда#Билеты#Приложение «Транспортная карта Пермь»#Безлимитный проездной
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