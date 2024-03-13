Готовьтесь к штрафам. В мэрии Перми прокомментировали сбои в работе валидаторов

Корреспондент Properm.ru направил запрос в мэрию города. В пресс-службе органа сообщили, что технические сбои работ всех валидаторов не защищают пассажиров от штрафов. Не оплачивать проезд можно в том случае, если у пассажира при себе имеется безлимитный проездной. В этом случае все поездки предоплачены. Заметим, что у многих пермяков этого приложения нет, а новость дептранса наверняка увидели не все.