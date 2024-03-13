Митрополиту Мефодию разрешили управлять Пермской епархией несмотря на возраст

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий продолжит руководить Пермской епархией. На сайте Московского патриархата РПЦ сказано, что митрополит подал прошение об уходе на покой, так как он уже достиг 75-летия. В итоге его благословили, чтобы он продолжил управление епархией. Заседание Священного Синода РПЦ прошло 12 марта.
Митрополит подавал прошение об уходе не из-за желания уйти на покой, а потому что так положено действовать по уставу РПЦ.
75 лет митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию исполнилось 16 февраля 2024 года. В 2010 году он возглавил Пермскую и Соликамскую епархии, в 2024 году стал главой Пермской митрополии.