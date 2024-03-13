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Митрополиту Мефодию разрешили управлять Пермской епархией несмотря на возраст

Митрополиту Мефодию разрешили управлять Пермской епархией несмотря на возраст

13 марта 2024, 11:02
Фото: pravperm.ru
Ранее он подал прошение об уходе из-за 75-летия.
Сюжет
Рпц

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий продолжит руководить Пермской епархией. На сайте Московского патриархата РПЦ сказано, что митрополит подал прошение об уходе на покой, так как он уже достиг 75-летия. В итоге его благословили, чтобы он продолжил управление епархией. Заседание Священного Синода РПЦ прошло 12 марта.

Митрополит подавал прошение об уходе не из-за желания уйти на покой, а потому что так положено действовать по уставу РПЦ.

75 лет митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию исполнилось 16 февраля 2024 года. В 2010 году он возглавил Пермскую и Соликамскую епархии, в 2024 году стал главой Пермской митрополии.

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#Пермь#Рпц#Религия#Митрополит#Мефодий#Митрополит мефодий
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