Митрополиту Мефодию разрешили управлять Пермской епархией несмотря на возраст

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий продолжит руководить Пермской епархией. На сайте Московского патриархата РПЦ сказано, что митрополит подал прошение об уходе на покой, так как он уже достиг 75-летия. В итоге его благословили, чтобы он продолжил управление епархией. Заседание Священного Синода РПЦ прошло 12 марта.