На 23 февраля россияне больше тратили на такси и покупку бытовой техники

Второй год подряд снижаются суммы покупок в строительных магазинах — на 23% и практически столько же в количестве (-20%). Клиенты стали меньше стали тратить и в маркетплейсах — на 15% по суммам и по количеству. В магазинах масс-маркет объем покупок стал меньше на 14%, а по количеству на 27%. Траты в автосервисах упали на 14% в объемах и на 10% по количеству. Неожиданно уменьшились расходы в кафе и ресторанах: на 7% в объемах и 14% по количеству.