Власти Прикамья хотят застроить Центральный рынок жилыми домами

Напомним, в конце прошлого года стало известно о возможный покупателе площадки. К приобретению территории ЦКР проявлял интерес пермский предприниматель ПМД. Согласно концепции КРТ, 14,92 га планируется отвести под административные здания, склады, строения рынка, а также жилыми домами высотой от трех до 25 этажей. Отмечается, что в новом ЖК будут жить 16,9 тыс. человек. Также в микрорайоне планируется возведение школ и детских садов.