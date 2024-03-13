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Власти Прикамья хотят застроить Центральный рынок жилыми домами

Власти Прикамья хотят застроить Центральный рынок жилыми домами

13 марта 2024, 10:27
Фото: properm.ru
На площадке Колхозного рынка установлена зона КРТ.

На земельном участке, который занимает Центральный рынок, установлена зона комплексного развития территории. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на Минимущество Пермского края.

«На территории Центрального колхозного рынка действительно установлена зона комплексного развития. Министерство прорабатывает возможность комплексной застройки этой территории как жилыми объектами, так и объектами инфраструктуры, поскольку сегодня территория рынка не отвечает современным требованиям, способствующим формированию комфортной городской среды. Территорию планируется развивать поэтапно, сроки ее развития пока не установлены», — сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о возможный покупателе площадки. К приобретению территории ЦКР проявлял интерес пермский предприниматель ПМД. Согласно концепции КРТ, 14,92 га планируется отвести под административные здания, склады, строения рынка, а также жилыми домами высотой от трех до 25 этажей. Отмечается, что в новом ЖК будут жить 16,9 тыс. человек. Также в микрорайоне планируется возведение школ и детских садов.

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