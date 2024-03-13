Нетрезвый мужчина из Уинского угрожал полицейским в салоне патрульной машины

Сотрудниками полиции в селе Уинское был остановлен автомобиль под управлением 62-летнего местного жителя, имевшего признаки алкогольного опьянения. Водитель был отстранен от управления и помещен в салон патрульного автомобиля для составления материала по делу об административном правонарушении. Мужчина в ходе оформления документов неоднократно высказывал угрозы применения насилия в отношении полицейских.