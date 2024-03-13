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Нетрезвый мужчина из Уинского угрожал полицейским в салоне патрульной машины

Нетрезвый мужчина из Уинского угрожал полицейским в салоне патрульной машины

13 марта 2024, 16:33
Фото: properm.ru
Суд вынес пермяку приговор.

Жителю Уинского вынесен приговор за угрозы в адрес полицейских при исполнении. Притом, угрозы свои пермяк озвучивал прямо в служебном авто, сообщает краевая прокуратура.

Сотрудниками полиции в селе Уинское был остановлен автомобиль под управлением 62-летнего местного жителя, имевшего признаки алкогольного опьянения. Водитель был отстранен от управления и помещен в салон патрульного автомобиля для составления материала по делу об административном правонарушении. Мужчина в ходе оформления документов неоднократно высказывал угрозы применения насилия в отношении полицейских.

Ординский районный суд (постоянное судебное присутствие в с. Уинское) рассмотрел уголовное дело. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих обязанностей).

Суд приговорил уинца к 20 тыс. рублей штрафа.

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#Авто#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Уинское
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