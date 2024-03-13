Нетрезвый мужчина из Уинского угрожал полицейским в салоне патрульной машины

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Жителю Уинского вынесен приговор за угрозы в адрес полицейских при исполнении. Притом, угрозы свои пермяк озвучивал прямо в служебном авто, сообщает краевая прокуратура.
Сотрудниками полиции в селе Уинское был остановлен автомобиль под управлением 62-летнего местного жителя, имевшего признаки алкогольного опьянения. Водитель был отстранен от управления и помещен в салон патрульного автомобиля для составления материала по делу об административном правонарушении. Мужчина в ходе оформления документов неоднократно высказывал угрозы применения насилия в отношении полицейских.
Ординский районный суд (постоянное судебное присутствие в с. Уинское) рассмотрел уголовное дело. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих обязанностей).
Суд приговорил уинца к 20 тыс. рублей штрафа.