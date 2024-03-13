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Невостребованная красота: продажи произведений искусства снизились во всем мире

13 марта 2024, 17:59
Продажи произведений искусства во всем мире снизились в 2023 году на 4% до 65 миллиардов долларов. При этом ожидалось еще большее снижение. Рынок искусства столкнулся с высокими процентными ставками, геополитической и экономической нестабильностью.

В прошлом году ситуация на арт-рынке была противоположной: роскошный сегмент искусства развивался хорошо, тогда как все остальное замедлялось, пишет ridus.ru.

США по-прежнему лидируют с долей продаж в 42%. Китай занял второе место с долей 19%, Великобритания опустилась на третье место с 17%, а Франция занимает четвертое место с 7%.

Рынок США сократился на 10%, до 27,2 миллиарда долларов, продажи в Великобритании упали на 8%. Только Китай показал рост продаж на 9%, до 12,2 миллиарда долларов, благодаря более позднему выходу страны из ограничений пандемии.

Снижение продаж дорогих произведений искусства может негативно сказаться на художественных галереях, так как рост затрат на их содержание опережает повышение цен на произведения.

Продажи на аукционах также снизились: общий объем продаж упал на 7%, до 25,1 миллиарда долларов. Количество проданных лотов стоимостью более десяти миллионов долларов сократилось на 25%, а их общая стоимость упала на 40%.

#Ольга Земскова
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