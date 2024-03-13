Невостребованная красота: продажи произведений искусства снизились во всем мире

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
В прошлом году ситуация на арт-рынке была противоположной: роскошный сегмент искусства развивался хорошо, тогда как все остальное замедлялось, пишет ridus.ru.
США по-прежнему лидируют с долей продаж в 42%. Китай занял второе место с долей 19%, Великобритания опустилась на третье место с 17%, а Франция занимает четвертое место с 7%.
Рынок США сократился на 10%, до 27,2 миллиарда долларов, продажи в Великобритании упали на 8%. Только Китай показал рост продаж на 9%, до 12,2 миллиарда долларов, благодаря более позднему выходу страны из ограничений пандемии.
Снижение продаж дорогих произведений искусства может негативно сказаться на художественных галереях, так как рост затрат на их содержание опережает повышение цен на произведения.
Продажи на аукционах также снизились: общий объем продаж упал на 7%, до 25,1 миллиарда долларов. Количество проданных лотов стоимостью более десяти миллионов долларов сократилось на 25%, а их общая стоимость упала на 40%.