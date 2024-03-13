Невостребованная красота: продажи произведений искусства снизились во всем мире

Продажи произведений искусства во всем мире снизились в 2023 году на 4% до 65 миллиардов долларов. При этом ожидалось еще большее снижение. Рынок искусства столкнулся с высокими процентными ставками, геополитической и экономической нестабильностью.