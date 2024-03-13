Отец троих детей из Верещагинского округа погиб на СВО в начале марта

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:15
Старший сержант Руслан Ожиганов из Верещагинского городского округа погиб на СВО менее двух недель назад, 1 марта, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Мужчина родился 21 сентября 1979 года в поселке Комарихинский Чусовского района. С декабря 1999 по октябрь 2001 года служил в армии. Известно, что у Ожиганова остались жена, дочь и двое сыновей.
Церемония прощания состоится завтра, 14 марта, в 11:00 в Вознесенском отделе досуга и творчества (село Вознесенское, ул. Трудовая, 4). В 12:00 пройдет траурный митинг.