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В Верещагинском округе простятся с погибшим на СВО 44-летним отцом троих детей

Отец троих детей из Верещагинского округа погиб на СВО в начале марта

13 марта 2024, 06:13
Фото: vk.com/ver_adm

В Верещагинском округе простятся с погибшим на СВО 44-летним отцом троих детей

В четверг пройдет траурный митинг.

Старший сержант Руслан Ожиганов из Верещагинского городского округа погиб на СВО менее двух недель назад, 1 марта, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Мужчина родился 21 сентября 1979 года в поселке Комарихинский Чусовского района. С декабря 1999 по октябрь 2001 года служил в армии. Известно, что у Ожиганова остались жена, дочь и двое сыновей.

Церемония прощания состоится завтра, 14 марта, в 11:00 в Вознесенском отделе досуга и творчества (село Вознесенское, ул. Трудовая, 4). В 12:00 пройдет траурный митинг.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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