Пермский суд отказал виновнику смертельного ДТП у ЦУМа в домашнем аресте

ДТП произошло рано утром 3 марта у ЦУМа. 31-летний водитель Nissan Teana проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris. После этого Nissan Teana сбил троих пешеходов. Два парня были госпитализированы, 18-летняя девушка скончалась на месте.



Как сообщили в Минздраве 12 марта, один из пострадавших молодых людей идет на поправку.