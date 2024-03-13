Пермский суд отказал виновнику смертельного ДТП у ЦУМа в домашнем аресте

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Сегодня, 13 марта, суд Перми отказал обвиняемому в автоаварии у ЦУМа Богдану Сулиге в домашнем аресте. Об этом сообщает журналист Properm.ru.
Напомним, что 6 марта, суд Ленинского района Перми отправил Сулигу на два месяца в СИЗО. Мужчина пробудет в изоляторе до 1 мая. Позднее в райсуд поступила жалоба адвоката Сулиги на меру пресечения. Адвокат Константин Орлов попросил перевести подзащитного из СИЗО под домашний арест. Жалоба была рассмотрена Пермским краевым судом.
ДТП произошло рано утром 3 марта у ЦУМа. 31-летний водитель Nissan Teana проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris. После этого Nissan Teana сбил троих пешеходов. Два парня были госпитализированы, 18-летняя девушка скончалась на месте.
Как сообщили в Минздраве 12 марта, один из пострадавших молодых людей идет на поправку.