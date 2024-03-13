properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Пермский суд отказал виновнику смертельного ДТП у ЦУМа в домашнем аресте

Пермский суд отказал виновнику смертельного ДТП у ЦУМа в домашнем аресте

13 марта 2024, 12:38
Фото: properm.ru
Богдан Сулига пробудет в СИЗО до 1 мая.
Сюжет
Дтп

Сегодня, 13 марта, суд Перми отказал обвиняемому в автоаварии у ЦУМа Богдану Сулиге в домашнем аресте. Об этом сообщает журналист Properm.ru.

Напомним, что 6 марта, суд Ленинского района Перми отправил Сулигу на два месяца в СИЗО. Мужчина пробудет в изоляторе до 1 мая. Позднее в райсуд поступила жалоба адвоката Сулиги на меру пресечения. Адвокат Константин Орлов попросил перевести подзащитного из СИЗО под домашний арест. Жалоба была рассмотрена Пермским краевым судом.

ДТП произошло рано утром 3 марта у ЦУМа. 31-летний водитель Nissan Teana проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris. После этого Nissan Teana сбил троих пешеходов. Два парня были госпитализированы, 18-летняя девушка скончалась на месте.

Как сообщили в Минздраве 12 марта, один из пострадавших молодых людей идет на поправку.

Читайте также:
Состояние одного из пострадавших в смертельном ДТП у пермского ЦУМа улучшилось Пермяк Богдан Сулига, обвиняемый в смертельном ДТП у ЦУМа, хочет выйти из СИЗО
#Суд#Дтп#Пермь#Авария#Цум#Минздрав#Сизо#Госпитализация#Адвокат#Пешеходы#Домашний арест#Мера пресечения
Подпишитесь
Суд снова оставил главу пермского «Центра исторической памяти» в СИЗО
Сегодня, 12:08
Митрополиту Мефодию разрешили управлять Пермской епархией несмотря на возраст
Сегодня, 11:02
После реакции УФАС охранное предприятие в Перми перестало порочить своих конкурентов
Сегодня, 11:36
Власти Прикамья хотят застроить Центральный рынок жилыми домами
Сегодня, 10:27
В Москве будут судить пермяка, усыновленного американскими учеными. Суть обвинений
Сегодня, 08:13
Почему «инфекционка» не утонула, как зоопарк? Ответы про значимые для Перми объекты
Сегодня, 06:02