Пермяки могут придумать имена трем красным волкам, которых привезли в зоопарк

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В пермский зоопарк привезли новых обитателей — трех красных волков. Хищники приехали из зоопарка в Новосибирске. Самцы родились не так давно, поэтому имен у них нет. В зоопарке просят предлагать пермяков свои варианты в комментариях.
Варианты, которые уже предложили: Урал, Пермяк, Суровый, Рэд, Сибиряк, Огонь, Рубин, Чудь, Морковка, Фокс, Калинка, Малинка.
Красный волк включен в Красную книгу международного союза охраны природы и Красную книгу РФ. В России этот вид находится под угрозой исчезновения — их можно встретить на южных окраинах Дальнего Востока, в Сибири. Обитают они, в основном, в Центральной и Южной Азии, восточной Азии, Индии, Индонезии, Китае, Тибете, Монголии.
В зоопарке отмечают, что красные волки умные и осторожные, они хорошо прыгают, плавают и заходят высоко в горы. Раньше в пермском зоопарке жили красные волки, их даже отправляли на экспорт в КНДР — это было в 2014 году.