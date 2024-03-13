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Пермяки могут придумать имена трем красным волкам, которых привезли в зоопарк

Пермяки могут придумать имена трем красным волкам, которых привезли в зоопарк

13 марта 2024, 05:18
Фото: vk.com/permskiyzoopark
Самцы приехали из Новосибирска.
Сюжет
Зоопарк

В пермский зоопарк привезли новых обитателей — трех красных волков. Хищники приехали из зоопарка в Новосибирске. Самцы родились не так давно, поэтому имен у них нет. В зоопарке просят предлагать пермяков свои варианты в комментариях.

Варианты, которые уже предложили: Урал, Пермяк, Суровый, Рэд, Сибиряк, Огонь, Рубин, Чудь, Морковка, Фокс, Калинка, Малинка.

Красный волк включен в Красную книгу международного союза охраны природы и Красную книгу РФ. В России этот вид находится под угрозой исчезновения — их можно встретить на южных окраинах Дальнего Востока, в Сибири. Обитают они, в основном, в Центральной и Южной Азии, восточной Азии, Индии, Индонезии, Китае, Тибете, Монголии.

В зоопарке отмечают, что красные волки умные и осторожные, они хорошо прыгают, плавают и заходят высоко в горы. Раньше в пермском зоопарке жили красные волки, их даже отправляли на экспорт в КНДР — это было в 2014 году.

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