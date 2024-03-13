Пермякам предложили регистрировать браки в выставочном центре

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Пермякам предлагают провести торжественную церемонию регистрации брака на площадке выставочного центра «Пермская Арт-резиденция», сообщили в группе городского Управления ЗАГС «ВКонтакте».
Подать заявление на регистрацию брака можно только на личном приеме в Свердловском отделе управления ЗАГС (Комсомольский проспект, 69). Пожениться в необычной локации можно в «красивые» даты — 24.04.2024 и 24.05.2024 года.
Пермская арт-резиденция — это постоянно действующее пространство для художников, музыкантов и деятелей современного творчества. Здесь организуются и проводятся творческие лаборатории, выставки для широкой публики и образовательные программы.