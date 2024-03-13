properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Жители Перми смогут зарегистрировать брак в выставочном центре в «красивые» даты

Пермякам предложили регистрировать браки в выставочном центре

13 марта 2024, 07:38
Фото: vk.com/zags59

Жители Перми смогут зарегистрировать брак в выставочном центре в «красивые» даты

Подать заявление можно только лично.

Пермякам предлагают провести торжественную церемонию регистрации брака на площадке выставочного центра «Пермская Арт-резиденция», сообщили в группе городского Управления ЗАГС «ВКонтакте».

Подать заявление на регистрацию брака можно только на личном приеме в Свердловском отделе управления ЗАГС (Комсомольский проспект, 69). Пожениться в необычной локации можно в «красивые» даты — 24.04.2024 и 24.05.2024 года.

Пермская арт-резиденция — это постоянно действующее пространство для художников, музыкантов и деятелей современного творчества. Здесь организуются и проводятся творческие лаборатории, выставки для широкой публики и образовательные программы.

Читайте также:
Пермяки начали чаще разводиться, чем женитьсяВ ЗАГСе Прикамья рассказали о самых необычных именах детей в 2023 годуМаркус и Афродита. Как пермяки называли своих детей в 2023 году
#Общество#Пермь#Загс#Свадьба
Подпишитесь
Почему «инфекционка» не утонула, как зоопарк? Ответы про значимые для Перми объекты
Сегодня, 06:02
Сотрудники ФСБ провели обыски у директора пермского музея PERMM
Сегодня, 05:40
В мае перекроют Красавинский мост Перми из-за ремонта деформационного шва
Сегодня, 05:33
Пермяки жалуются на массовую гибель коров и сжигание туш
Сегодня, 04:51
Беспилотники вторую ночь подряд массово атакуют регионы России. Что говорят власти
Сегодня, 02:53
Пермяков предупреждают о сбоях при оплате проезда в общественном транспорте
Сегодня, 03:30