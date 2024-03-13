Пермяки жалуются на массовую гибель коров и сжигание туш

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Жители деревни Никифорово в Пермском крае жалуются на сжигание туш коров. По их словам, на улице из-за дыма невозможно дышать. Туши сжигают в яме, которую выкопали рядом с дорогой. При этом с начала марта погибли около 72 коров. Местным говорят, что у животных было воспаление легких, пишет «КП-Пермь».
Возле деревни расположены две фермы агропредприятия «Россохи», где живут более 750 коров. В самой компании говорят, что работают в штатном режиме, карантинных ограничений нет. Причины падежа скота выясняются.
Специалисты Россельхознадзора отмечают, что пока только известно, что животные гибнут не из-за сибирской язвы — тут исследования показали отрицательный результат. Сейчас проводятся исследования на другие инфекции. Вдобавок, проверяются условия содержания животных и их питание: «Здесь могут быть негативные выводы о помещениях, в которых они содержались в холода», — отмечают в Россельхознадзоре.
Кроме того, специалисты оценят тот факт, что предприятие не сообщило о случаях падежа скота в ветеринарные службы.