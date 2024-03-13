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В Пермском крае специалисту ищут причину гибели более 70 коров

Пермяки жалуются на массовую гибель коров и сжигание туш

13 марта 2024, 04:51
Фото: fusionbrain.ai

В Пермском крае специалисту ищут причину гибели более 70 коров

Предприятие изначально не сообщило в ветеринарные службы о происшествии.

Жители деревни Никифорово в Пермском крае жалуются на сжигание туш коров. По их словам, на улице из-за дыма невозможно дышать. Туши сжигают в яме, которую выкопали рядом с дорогой. При этом с начала марта погибли около 72 коров. Местным говорят, что у животных было воспаление легких, пишет «КП-Пермь».

Возле деревни расположены две фермы агропредприятия «Россохи», где живут более 750 коров. В самой компании говорят, что работают в штатном режиме, карантинных ограничений нет. Причины падежа скота выясняются.

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что пока только известно, что животные гибнут не из-за сибирской язвы — тут исследования показали отрицательный результат. Сейчас проводятся исследования на другие инфекции. Вдобавок, проверяются условия содержания животных и их питание: «Здесь могут быть негативные выводы о помещениях, в которых они содержались в холода», — отмечают в Россельхознадзоре.

Кроме того, специалисты оценят тот факт, что предприятие не сообщило о случаях падежа скота в ветеринарные службы.

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#Пермь#Животные#Россельхознадзор#Проверка#Коровы
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