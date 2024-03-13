Пермяки жалуются на массовую гибель коров и сжигание туш

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что пока только известно, что животные гибнут не из-за сибирской язвы — тут исследования показали отрицательный результат. Сейчас проводятся исследования на другие инфекции. Вдобавок, проверяются условия содержания животных и их питание: «Здесь могут быть негативные выводы о помещениях, в которых они содержались в холода», — отмечают в Россельхознадзоре.