Пермяков предупреждают о сбоях при оплате проезда в общественном транспорте

В краевой столице остался только один автобусный маршрут, на котором работают кондукторы — №71. На остальных городских маршрутах кондукторов нет. Оплату проезда проверяют контролеры. За безбилетный проезд в Перми предусмотрен штраф в 2,5 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года размер штрафа увеличивается до 5 тыс. рублей.