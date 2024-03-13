Пермяков предупреждают о сбоях при оплате проезда в общественном транспорте

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:48
Департамент транспорта администрации Перми предупредил о сбоях в работе системы единой оплаты проездов. По данным Дептранса, проводятся оперативные технические работы в системе, 13 марта могут случаться локальные сбои при оплате банковскими и транспортными картами на валидаторах.
В Дептрансе при сбоях просят оплачивать проезд по виртуальной карте, используя приложение «Транспортная карта Пермь».
В краевой столице остался только один автобусный маршрут, на котором работают кондукторы — №71. На остальных городских маршрутах кондукторов нет. Оплату проезда проверяют контролеры. За безбилетный проезд в Перми предусмотрен штраф в 2,5 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года размер штрафа увеличивается до 5 тыс. рублей.