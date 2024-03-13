Почему «инфекционка» не утонула, как зоопарк? Ответы про значимые для Перми объекты

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Начать мы решили с трех объектов: стадион «Юность», школа №146 и инфекционная больница. Почему с них? У них один подрядчик, ООО «Кинетика» (бывший «ЖБК-строй»). Кроме этих трех объектов, у них есть и другая «социалка», уже построенная и в процессе строительства. Но мы для серии публикаций берем наиболее крупные, интересные и знаковые объекты.
Контракт на 1,9 млрд рублей со сроком окончания работ в ноябре 2024 года. При реконструкции стадиона «Юность» завершили устройство свайного поля и приступили к объемным работам по бетонированию монолитных участков: фундамента трибун, лотка холодоснабжения спортивного овала.
Что за лоток холодоснабжения? На объекте будут оборудованы дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. Для них сейчас ведется устройство лотка холодоснабжения спортивного овала на территории, где будет располагаться оборудование.
На объект завезены мачты освещения и начался их монтаж, установлено три мачты. Зачем нужны эти мачты? Без правильного освещения в темное время суток спортивные площадки не могут полноценно выполнять свои функции. Для надежного и безопасного крепления осветительных элементов предназначены специальные конструкции — мачты освещения стадиона.
Что из себя будет представлять стадион в итоге?
Четырехэтажный спортивный комплекс со вспомогательными и административными помещениями площадью более 9 тыс. кв. метров и открытой ареной. Новые трибуны будут вмещать порядка 1,6 тыс. человек. Появятся дорожки для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и кёрлингом. Кроме того, стадион зимой будет использоваться для хоккея и массового катания на коньках, летом — под хоккей на траве, спортивное катание на роликах, бег и футбол. Площадь поля составит 5,9 тыс. кв. метров.
Сколько работников задействовано на строительстве стадиона?
На данный момент на объекте задействовано порядка 80 работников. По мере увеличения объемов строительства, количество увеличится в 2-3 раза. Все работы и поставки материалов ведутся согласно графику. Рисков по задержке поставок на данный момент нет.
Появилась информация, что объекты в Парке им. Горького (кафе, ряд аттракционов) хотят признать самовольно построенными объектами и снести, потому что они мешают строительству стадиона. Так ли это? По данным пресс-службы «Кинетики», не так. «Нам парк и его объекты никак не мешают», — пояснили в компании.
Экспертное мнение про будущий стадион «Юность» в беседе с Properm.ru высказала бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2006 года по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта России. Светлана Высокова. По её словам, конечно, если бы был крытый каток, «было бы просто идеально»: внутри можно разместить две ледовые коробки, где занимались бы хоккеисты, фигуристы, спортсмены по шорт-треку. Но экономика диктует свои требования, ведь объект надо не только построить, но и содержать в будущем.
«Стройка не останавливается, шуршит вовсю! Сваи забивают под табло. В центре какие-то коммуникации, трубы или что прокладывают, — рассказала Светлана Высокова.
Над проектом именитую спортсменку не работала, не пригласили. В итоге по ее замечаниям пришлось вносить несколько правок. Например, не был запроектирован судейский павильон там, где он должен быть. После обращения Светланы Высоковой судейский павильон запроектировали. Министр спорта Прикамья Татьяна Чеснокова собирала специальную рабочую группу по этому поводу.
Кроме того, с помощью Светланы Высоковой вовремя откорректировали смету на закупку систем электронного хронометража, они нужны были не столько для шорт-трека, сколько для конькобежцев. Также у министра на совещании Светлана Высокова заметила, что табло размещается не там, где надо для удобства всех (зрителей, тренеров, судей). Местоположение табло также откорректировали.
«Они все слышат, реагируют на замечания. Сейчас сваи закладывают, в том месте, где необходимо, и под тем углом, который необходим. Нам застройщик толковый попался, все идет по плану», — отметила Светлана Высокова.
Обновленный стадион должен будет принимать соревнования не только регионального, но и межрегионального, и общероссийского уровня.
Контракт на строительство был заключен в феврале 2023 года. Он подразумевает выполнение работ в два этапа — сначала проектирование (до конца 2023 года, выполнено) и затем само строительство. Срок сдачи объекта — конец 2025 года.
Цена сначала составляла 645,6 млн рублей, но выросла в связи с «выявленными при разработке проектной документации по объекту обстоятельствами». Дополнительные 250 млн рублей направят из бюджета Перми, ещё 305 млн рублей — из краевого бюджета.
Педколлектив и родительский коллектив 146 школы волнуются, что работы по объекту не начаты. На каком этапе объект? Работы начаты, заверяют в пресс-службе компании-застройщика. 26 декабря 2023 года было получено разрешение на строительство, забита первая свая. С этого момента работы не останавливались. В том числе вынесен водопровод из пятна застройки. Сейчас погружено 20% свай, ведется устройство фундаментов. Все работы выполняются согласно графику контракта. В ближайшие месяцы на объекте продолжится устройство свайного поля и фундамента.
146 школа — интересный объект, так как там есть требования о сохранении исторического облика здания, когда-то построенного по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Как возможно удовлетворить эти требования, если и здания уже нет?
Проектная документация реконструкции здания на Уральской, 110 успешно прошла историко-культурную экспертизу и получила согласование государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, — пояснили в пресс-службе ООО «Кинетика». Новое здание запроектировано с учетом всех необходимых требований — как архитектурный вид, так и габариты.
Перед началом проектирования были проведены детальные обследования и проектно-изыскательские работы. А во время изысканий и при демонтаже под толстым слоем штукатурки и краски привычного зеленого цвета было обнаружено покрытие двух оттенков тона желтой охры основной площади фасада, а также белого цвета его декоративных элементов. Именно такая окраска соответствует гамме цветов времени постройки объекта. Исследование официальных историко-архивных и библиографических данных, в которых содержатся сведения о строениях достопримечательного места «Городские горки», подтвердило это. Зеленый цвет не свойственен году постройки. Поэтому здание будет тонов желтой охры.
Здание имеет множество декоративных элементов на фасаде различной формы и размеров. Для их воссоздания были произведены полевые замеры, фотофиксация, оцифрование силуэта с применением лазерного 3D сканирования как всего объекта в целом, так и отдельных его частей.
Спортивный зал и столовая расположатся в отдельном пристрое, который будет выполнен с повторением облика основного здания и не будет выбиваться из всего архитектурного ансамбля.
Напомним, одна из лучших школ Перми — №146 — сейчас размещена в здании, в котором нет централизованной горячей воды, школа нагревает ее с помощью электричества, а это в 3,5 раза дороже, чем централизованная горячая вода.
Контракт на строительство инфекционной больницы был заключен в 2021 году, сумма — 2,15 млрд рублей. На каком этапе строительство инфекционной больницы?
Объект сдан. Строительные работы завершены. 29 декабря 2023 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Сейчас ведется комплектация его оборудованием, пуско-наладочные работы.
Инфекционная больница расположена рядом с зоопарком, но больница не «утонула» в отличие от зоопарка. Почему? По данным пресс-службы «Кинетики» они изначально при проектировании оценили местность, площадку, грунты, и сделали дренажную систему. Под инфекционную больницу сразу заложили все необходимые параметры, которые обеспечат качественное функционирование здания. Этот проект получил положительное заключение госэкспертизы.
По словам главврача Пермской краевой инфекционной больницы Григория Цепаева, увеличения штата больницы не потребуется. Сейчас в больнице работают 192 сотрудника медицинского звена, плюс технический персонал.
«Персонал знаком с новой больницей. Медицинские работники регулярно посещают новый корпус (несколько раз в неделю). Медики в составе рабочей группы настраивают будущие технологические процессы новой больницы», — прокомментировал для Properm.ru Григорий Цепаев.
Министерству здравоохранения здание еще не передано. Закупками оборудования занимается Министерство закупок региона, пусконаладочные работы осуществляют поставщики оборудования. После завершения поставок больница будет передаваться заказчику, то есть Минздраву, для лицензирования.
К сожалению, нет никаких данных о строительстве новой детской краевой инфекционной больнице. Поток жалоб на условия в существующих корпусах детской «инфекционки» бесконечен. Но в новое здание она не переедет.
Все новостройки социальной сферы станут нагрузкой для каких-то бюджетов (муниципальных, краевого). И к этой теме Properm.ru вернется в отдельной публикации в рубрике «стыдные вопросы застройщиками и экспертам про значимые объекты в Пермском крае».