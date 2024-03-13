Почему «инфекционка» не утонула, как зоопарк? Ответы про значимые для Перми объекты

Экспертное мнение про будущий стадион «Юность» в беседе с Properm.ru высказала бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2006 года по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта России. Светлана Высокова. По её словам, конечно, если бы был крытый каток, «было бы просто идеально»: внутри можно разместить две ледовые коробки, где занимались бы хоккеисты, фигуристы, спортсмены по шорт-треку. Но экономика диктует свои требования, ведь объект надо не только построить, но и содержать в будущем.