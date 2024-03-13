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Полиция Прикамья задержала чёрных лесорубов из Барды

Полиция Прикамья задержала чёрных лесорубов из Барды

13 марта 2024, 06:14
Фото: Изображение Midjourney
Общий ущерб, нанесенный преступной организацией, составил 16 млн рублей.

Сотрудниками регионального ГУ МВД совместно с коллегами из Межмуниципального отдела МВД «Осинский» задержан предприниматель и три его работника. Лица подозреваются в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов Прикамья.

Осенью прошлого года на территории Осинского участкового лесничества были установлены три незаконных вырубки деревьев хвойных пород. В общей сложности было срублено около 1000 кубометров леса, ущерб составил 16 млн рублей.

В ходе следствия удалось установить личности подозреваемых и провести обыск на принадлежащей организатору пилораме. Злоумышленники оказались жителями Бардымского района.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела. Их соединили в одно производство и направили для рассмотрения в ГУ МВД по Пермскому краю. Решением суда организатор незаконной вырубки и бригадир были заключены под стражу, рубщикам наложили запрет на определенные действия.

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#Мвд#Уголовное дело#Полиция#Вырубка деревьев#Барда#Прикамье#Рубка леса#Лесорубы#Осинское участковое лесничество#Заключение под стражу
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