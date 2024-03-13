Полиция Прикамья задержала чёрных лесорубов из Барды

По факту инцидента возбуждены уголовные дела. Их соединили в одно производство и направили для рассмотрения в ГУ МВД по Пермскому краю. Решением суда организатор незаконной вырубки и бригадир были заключены под стражу, рубщикам наложили запрет на определенные действия.