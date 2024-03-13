Полиция Прикамья задержала чёрных лесорубов из Барды

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
Сотрудниками регионального ГУ МВД совместно с коллегами из Межмуниципального отдела МВД «Осинский» задержан предприниматель и три его работника. Лица подозреваются в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов Прикамья.
Осенью прошлого года на территории Осинского участкового лесничества были установлены три незаконных вырубки деревьев хвойных пород. В общей сложности было срублено около 1000 кубометров леса, ущерб составил 16 млн рублей.
В ходе следствия удалось установить личности подозреваемых и провести обыск на принадлежащей организатору пилораме. Злоумышленники оказались жителями Бардымского района.
По факту инцидента возбуждены уголовные дела. Их соединили в одно производство и направили для рассмотрения в ГУ МВД по Пермскому краю. Решением суда организатор незаконной вырубки и бригадир были заключены под стражу, рубщикам наложили запрет на определенные действия.