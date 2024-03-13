После реакции УФАС охранное предприятие в Перми перестало порочить своих конкурентов

Ранее в Пермское УФАС обратились представители предприятий группы компаний «Альфа» (ООО «АБ „Альфа охрана“, ООО „ОП „Альфа-штурм“, ООО „ОП „Альфа-мониторинг“). Они рассказали, что ООО „ЧОО „СВОТ“» распространяло среди действующих клиентов ГК «Альфа» негативную информацию. В электронных письмах и телефонных разговорах с клиентами ГК «Альфа» представители «СВОТ» сообщали о конкурентах ложные сведения и предлагали свои услуги по охране и техническому обслуживанию пожарной сигнализации.