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Published Сегодня, 11:36

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Пермское охранное предприятие исполнило предупреждение УФАС

После реакции УФАС охранное предприятие в Перми перестало порочить своих конкурентов

13 марта 2024, 11:36
Фото: fusionbrain.ai

Пермское охранное предприятие исполнило предупреждение УФАС

Сотрудники компании звонили клиентам другой фирмы и распространяли ложную информацию среди них.
Сюжет
Уфас

Частное охранное предприятие «СВОТ» исполнило предупреждение Пермского УФАС, которое обнаружило в действиях компании признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Как рассказали в пресс-службе антимонопольного ведомства, руководители ООО «ЧОО „СВОТ“» и ООО «Охранные системы СВОТ» отчитались, что издали приказы, запрещающие сотрудникам распространять ложную, искаженную и неточную информацию о конкурентах. Также руководство пообещало в дальнейшем контролировать действия подчиненных и привлекать нарушителей к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Пермское УФАС обратились представители предприятий группы компаний «Альфа» (ООО «АБ „Альфа охрана“, ООО „ОП „Альфа-штурм“, ООО „ОП „Альфа-мониторинг“). Они рассказали, что ООО „ЧОО „СВОТ“» распространяло среди действующих клиентов ГК «Альфа» негативную информацию. В электронных письмах и телефонных разговорах с клиентами ГК «Альфа» представители «СВОТ» сообщали о конкурентах ложные сведения и предлагали свои услуги по охране и техническому обслуживанию пожарной сигнализации.

Во время проверки были выявлен признаки недобросовестной конкуренции в действиях «ЧОО „СВОТ“». УФАС выдало охранному предприятию предупреждение о необходимости принять меры по прекращению распространения дискредитирующих сведений о ГК «Альфа». Его было предписано исполнить до 7 марта.

Ранее Properm.ru сообщал, что бывший менеджер ГК «Альфа» перешла на работу в «СВОТ» и переманивала клиентов недобросовестными методами. Сотрудница рассказывала, что якобы после смерти основателя предприятия Игоря Гринберга предприятие выставлено на торги и будет расформировано. Эта информация была ложной.

Экс-сотрудники охранного холдинга «Альфа» занялись недобросовестной конкуренцией
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