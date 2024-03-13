properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Минобороны РФ: За ночь и утро 13 марта РФ атаковали 58 беспилотников

Повреждены завод и здание ФСБ. За ночь и утро РФ атаковали 58 беспилотников

13 марта 2024, 07:06
Фото: соцсети

Минобороны РФ: За ночь и утро 13 марта РФ атаковали 58 беспилотников

Больше всего беспилотников обнаружили в Воронежской области.

Ночью и утром территорию РФ атаковали 58 БПЛА. По данным Минобороны РФ, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили больше всего беспилотников самолетного типа в Воронежской области — 29. В министерстве отмечают, что попытки «пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки». Где еще были БПЛА:

  • Белгородская область — 11;
  • Брянская и Курская области — по 8;
  • Рязанская и Ленинградские области — по 1.

В Рязани на территории нефтеперерабатывающего завода после атаки беспилотника вспыхнул пожар, сообщил губернатор Павел Малков. Пострадали два человека, их госпитализировали. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в Белгороде беспилотник атаковал здание ФСБ, никто не пострадал, но поврежден фасад и выбиты окна.

Читайте также:
Минобороны отчиталось о двух сбитых ракетах над Черным моремБеспилотники вторую ночь подряд массово атакуют регионы России. Что говорят властиКрупный пожар на нефтебазе. Ночью Россию массово атаковали беспилотники
#Военная операция на Украине#Пермь#Минобороны рф#Дроны#Беспилотники#Минобороны
Подпишитесь
Почему «инфекционка» не утонула, как зоопарк? Ответы про значимые для Перми объекты
Сегодня, 06:02
Сотрудники ФСБ провели обыски у директора пермского музея PERMM
Сегодня, 05:40
В мае перекроют Красавинский мост Перми из-за ремонта деформационного шва
Сегодня, 05:33
Пермяки жалуются на массовую гибель коров и сжигание туш
Сегодня, 04:51
Беспилотники вторую ночь подряд массово атакуют регионы России. Что говорят власти
Сегодня, 02:53
Пермяков предупреждают о сбоях при оплате проезда в общественном транспорте
Сегодня, 03:30