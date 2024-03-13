Повреждены завод и здание ФСБ. За ночь и утро РФ атаковали 58 беспилотников

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Ночью и утром территорию РФ атаковали 58 БПЛА. По данным Минобороны РФ, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили больше всего беспилотников самолетного типа в Воронежской области — 29. В министерстве отмечают, что попытки «пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки». Где еще были БПЛА:
В Рязани на территории нефтеперерабатывающего завода после атаки беспилотника вспыхнул пожар, сообщил губернатор Павел Малков. Пострадали два человека, их госпитализировали. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в Белгороде беспилотник атаковал здание ФСБ, никто не пострадал, но поврежден фасад и выбиты окна.