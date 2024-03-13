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Прокуратура проверяет информацию о пермяке, у которого облезла кожа в больнице

Прокуратура проверяет информацию о пермяке, у которого облезла кожа в больнице

13 марта 2024, 03:06
Фото: «КП-Пермь»
У мужчины началась тяжелая аллергия.

Прокуратура Индустриального района Перми начала проверку сообщений о том, что у пермяка сошла кожа после оказания медицинской помощи. Сейчас материалы направлены в полицию по признакам состава преступления по ч. 2 ст. 118 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкий вред здоровью). Прокуратура контролирует ход и результаты проверки.

Ранее стало известно, что 39-летний мужчина из поселка Октябрьский попал в больницу с высокой температурой. Позже из местной больницы его выписали, но положили в пермскую. Там после приема лекарств у мужчины начала сходить кожа, сообщила его жена.

В краевом Минздраве поясняли, что это произошло из-за тяжелой аллергической реакции. В состоянии пациента есть положительная динамика.

Ситуацией также заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил местным следователям доложить о проверке.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Прокуратура#Медицина#Ск
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