РЭО и Финуниверситет займутся подготовкой кадрового резерва отрасли обращения с ТКО

Прокофьев, в свою очередь, отметил важность формирования и развития экономики замкнутого цикла в РФ, для чего потребуются как материальные, так и интеллектуальные ресурсы. Вопросы реализации национальных целей развития и ответственного ведения бизнеса стабильно вызывают интерес у специалистов Финансового университета. Примечательно, что вуз выступает одним из разработчиков нового инструмента достижения целей в отрасли устойчивого развития — ЭКГ-рейтинга, помогающего анализировать национальные приоритеты и ценности. Ректор Финуниверситета заявил, что документ будет являться драйвером для развития инновационных двусторонних идей по объединению научно-образовательной среды, а также для подготовки и воплощения в жизнь передовых программ обучения высококвалифицированных кадров для отечественной экономики.