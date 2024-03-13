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РЭО и Финуниверситет займутся подготовкой кадрового резерва отрасли обращения с ТКО

РЭО и Финуниверситет займутся подготовкой кадрового резерва отрасли обращения с ТКО

13 марта 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney
Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев и ректор Финансового университета при Правительстве России Станислав Прокофьев подписали дорожную карту, предполагающую совместную подготовку кадров для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Деловая встреча прошла в стенах вуза 13 марта, пишет 56orb.ru.

Буцаев напомнил, что годом ранее в рамках проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РЭО заключил с Финуниверситетом договоренность о сотрудничестве. Сейчас же две стороны инициировали обсуждение вопросов, которые касаются их взаимодействия, и согласовали дорожную карту на 2024 год. Теперь начнется подготовка магистерской программы, благодаря которой планируется сформировать резерв кадров в отрасли ответственного инвестирования, что необходимо для построения экономики замкнутого цикла в России.

В план мероприятий решено было включить создание программы магистратуры с присвоением квалификации в отрасли ответственного инвестирования и программы дополнительного профессионального образования (ДПО) в сфере мировой циркулярной экономики и ответственного инвестирования.

Прокофьев, в свою очередь, отметил важность формирования и развития экономики замкнутого цикла в РФ, для чего потребуются как материальные, так и интеллектуальные ресурсы. Вопросы реализации национальных целей развития и ответственного ведения бизнеса стабильно вызывают интерес у специалистов Финансового университета. Примечательно, что вуз выступает одним из разработчиков нового инструмента достижения целей в отрасли устойчивого развития — ЭКГ-рейтинга, помогающего анализировать национальные приоритеты и ценности. Ректор Финуниверситета заявил, что документ будет являться драйвером для развития инновационных двусторонних идей по объединению научно-образовательной среды, а также для подготовки и воплощения в жизнь передовых программ обучения высококвалифицированных кадров для отечественной экономики.

За ближайший год РЭО и университет должны создать «Паспорт специалиста по устойчивому развитию» и «Паспорт специалиста по ответственному инвестированию».

«В рамках дорожной карты мы рассмотрим возможность прохождения практики для студентов Финансового университета в РЭО, а также участие студентов в Молодежном дне Российского экологического форума (РЭФ)», — пообещал PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

Гендиректор РЭО после небольшой экскурсии по университету выступил с лекцией перед учащимися и ответил на их вопросы.

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