РЭО: Карты вторсырья «Уберу» будут опубликованы на сайтах региональных администраций

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал это важным шагом в информировании активных граждан, заботящихся об экологии. Интерактивные карты «Уберу» будут расположены на интернет-ресурсах властей всех субъектов РФ. Также Буцаев рассказал, что ведутся работы по развитию мобильного приложения. Вскоре будут доступны новые функции, пишет 56orb.ru.
Ставропольский край, Волгоградская, Томская, Калужская области, Иркутск и Крым разместили информацию на административных сайтах. Их жители смогут получить информацию о ближайших точках приема вторичного сырья, экоцентрах и фандоматах в своих населённых пунктах. Кроме этого, в приложении им будут доступны «Экойны» — бонусные баллы за активность.
Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров сообщил, что при разработке приложения упор делался на удобство пользователей и доступность информации.
Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений.