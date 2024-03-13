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РЭО: Карты вторсырья «Уберу» будут опубликованы на сайтах региональных администраций

РЭО: Карты вторсырья «Уберу» будут опубликованы на сайтах региональных администраций

13 марта 2024, 13:55
Фото: 1MI
Региональные администрации поддержали идею РЭО по размещению на своих информационных ресурсах карты пунктов приема вторсырья «Уберу».

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал это важным шагом в информировании активных граждан, заботящихся об экологии. Интерактивные карты «Уберу» будут расположены на интернет-ресурсах властей всех субъектов РФ. Также Буцаев рассказал, что ведутся работы по развитию мобильного приложения. Вскоре будут доступны новые функции, пишет 56orb.ru.

Ставропольский край, Волгоградская, Томская, Калужская области, Иркутск и Крым разместили информацию на административных сайтах. Их жители смогут получить информацию о ближайших точках приема вторичного сырья, экоцентрах и фандоматах в своих населённых пунктах. Кроме этого, в приложении им будут доступны «Экойны» — бонусные баллы за активность.

Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров сообщил, что при разработке приложения упор делался на удобство пользователей и доступность информации.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений.

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