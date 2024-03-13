РЭО: Карты вторсырья «Уберу» будут опубликованы на сайтах региональных администраций

Ставропольский край, Волгоградская, Томская, Калужская области, Иркутск и Крым разместили информацию на административных сайтах. Их жители смогут получить информацию о ближайших точках приема вторичного сырья, экоцентрах и фандоматах в своих населённых пунктах. Кроме этого, в приложении им будут доступны «Экойны» — бонусные баллы за активность.