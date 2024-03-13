Сотрудники ФСБ провели обыски у директора пермского музея PERMM

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12 марта сотрудники ФСБ провели обыск у директора Пермского музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее источники Properm.ru уточняли, что обыск также провели у одной из студенток.
Обыски 12 марта прошли в нескольких регионах России в рамках уголовного дела о госизмене, которое возбуждено на иноагента Петра Верзилова. Силовики проводили обыски у активистов и художников в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самара, Екатеринбурге, Ульяновске.
Петр Верзилов ранее заявлял, что участвует в боевых действиях на стороне Украины. В марте прошлого года Верзилова заочно арестовали по делу о военных фейках. Позже его заочно приговорили к 8,5 годам колонии, однако 11 марта Мосгорсуд отменил приговор по делу. Его направили на новое рассмотрение.