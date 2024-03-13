properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Сотрудники ФСБ провели обыски у директора пермского музея PERMM

Сотрудники ФСБ провели обыски у директора пермского музея PERMM

13 марта 2024, 05:40
Фото: vk.com/permm_museum
Обыски вчера были в нескольких субъектах РФ.
Сюжет
ФСБ

12 марта сотрудники ФСБ провели обыск у директора Пермского музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее источники Properm.ru уточняли, что обыск также провели у одной из студенток.

Обыски 12 марта прошли в нескольких регионах России в рамках уголовного дела о госизмене, которое возбуждено на иноагента Петра Верзилова. Силовики проводили обыски у активистов и художников в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самара, Екатеринбурге, Ульяновске.

Петр Верзилов ранее заявлял, что участвует в боевых действиях на стороне Украины. В марте прошлого года Верзилова заочно арестовали по делу о военных фейках. Позже его заочно приговорили к 8,5 годам колонии, однако 11 марта Мосгорсуд отменил приговор по делу. Его направили на новое рассмотрение.

Читайте также:
Новый зал для временных выставок откроется в музее современного искусства PERMMВ Минкульте прокомментировали информацию о возможном сносе «Пермских ворот»Арт-объект «Пермские ворота» у станции Пермь II могут снести
#Пермь#ФСБ#Permm#Обыски#Музей Permm
Подпишитесь
Почему «инфекционка» не утонула, как зоопарк? Ответы про значимые для Перми объекты
Сегодня, 06:02
В мае перекроют Красавинский мост Перми из-за ремонта деформационного шва
Сегодня, 05:33
Пермяки жалуются на массовую гибель коров и сжигание туш
Сегодня, 04:51
Беспилотники вторую ночь подряд массово атакуют регионы России. Что говорят власти
Сегодня, 02:53
Пермяков предупреждают о сбоях при оплате проезда в общественном транспорте
Сегодня, 03:30