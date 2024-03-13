Сотрудники ФСБ провели обыски у директора пермского музея PERMM

Петр Верзилов ранее заявлял, что участвует в боевых действиях на стороне Украины. В марте прошлого года Верзилова заочно арестовали по делу о военных фейках. Позже его заочно приговорили к 8,5 годам колонии, однако 11 марта Мосгорсуд отменил приговор по делу. Его направили на новое рассмотрение.